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Marc Almond, la voz de soft cell y leyenda del synthpop encenderá Lima

El intérprete de 'Tainted Love' se presentará el viernes 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Leguía junto a Neal X, guitarrista de Sigue Sigue Sputnik. Una noche para revivir los grandes himnos del New Wave y la música de los años 80.

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    Marc Almond, la voz de soft cell y leyenda del synthpop encenderá Lima
    Marc Almond.
    Marc Almond, la voz de soft cell y leyenda del synthpop encenderá Lima

    La elegancia, los sonidos electrónicos y la estética provocadora que marcaron a toda una generación llegarán por primera vez al Perú con Marc Almond, la inconfundible voz de Soft Cell, como parte de su Latin American Tour 2026. La cita será el viernes 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Leguía, en Lima.

    El artista británico estará acompañado por Neal X (Neal Whitmore), guitarrista de Sigue Sigue Sputnik, banda que alcanzó el tercer puesto de las listas británicas en 1986 con 'Love Missile F1-11'. Neal X también ha trabajado con Adam Ant y Marc Almond, y aportará su energía glam-rock a un espectáculo que promete convertirse en una verdadera fiesta ochentera.

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    SOFT CELL: UN LEGADO QUE TRASCENDIÓ GENERACIONES

    Junto al tecladista Dave Ball, Marc Almond revolucionó la música electrónica británica con Soft Cell, fusionando sintetizadores, melodías envolventes y una estética oscura y vanguardista. En 1981, su versión de 'Tainted Love' se convirtió en un éxito internacional y en uno de los himnos más reconocibles de la década.

    El legado del dúo también incluye clásicos como 'Bedsitter', 'Torch', 'Sex Dwarf' y 'Say Hello, Wave Goodbye', canciones que contribuyeron a definir el synthpop y la New Wave. Como solista, Almond consolida una trayectoria propia con temas como 'Tears Run Rings', 'The Stars We Are' y 'A Lover Spurned', explorando el pop sofisticado, el cabaret y la electrónica.

    La combinación de la voz teatral de Almond y la guitarra de Neal X promete una noche cargada de nostalgia, energía y grandes canciones.

    UN CONCIERTO PARA REVIVIR LOS AÑOS 80

    Como referencia, una presentación reciente de Marc Almond en Parma, Italia, incluyó temas como 'Black Kiss', 'Champagne', 'Torch', 'Bedsitter', 'Tainted Love' y 'Say Hello, Wave Goodbye'. El repertorio y la duración en Lima podrían variar.

    ENTRADAS FÍSICAS DE COLECCIÓN: SIN CARGOS POR SERVICIO

    Los fanáticos pueden comprar sus entradas físicas en los puntos autorizados y pagar únicamente el valor del ticket, sin cargos por servicio de la ticketera. Además, recibirán el póster oficial del concierto, sujeto a disponibilidad y hasta agotar stock.

    PUNTOS DE VENTA EN LIMA:

    MOVING SOUND: Av. Brasil 1275, Galerías Brasil, segundo piso, local 61-B, Jesús María. Horario: 11.00 a. m. a 8.00 p. m.

    BOHEMIA TABERNA CULTURAL:Av. Manuel Vivanco 415, Pueblo Libre. Horario: 10.00 a. m. a 8.00 p. m.

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    IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MASTER: Jirón Cuzco, tercer piso, tienda 325, Galería Cuzco, Mercado Central. Horario: 9.00 a. m. a 7.00 p. m.

    IMPORTADORA MASTER — PLAZA FERRETERO:Jirón Huarochirí 550, tercer piso, tienda 3024, Cercado de Lima. Horario: 9.00 a. m. a 6.30 p. m.

    TERCER OJO RECORD STORE: Instagram: https://www.instagram.com/tercer_ojo_recordstore

    ALTA FIDELIDAD: CC Expo Centro, tienda 222, calle Tarata 191, Miraflores. Instagram: https://www.instagram.com/altafidelidadperu

    MORADOR RECORDS:Jirón Camaná 934, tienda 14, Lima. Horario: 11.00 a. m. a 7.30 p. m.

    FOTO EXPRESS: Av. Argentina 3093, Minka, tienda 280, Pabellón 5, CC Minka — Callao.

    AXEL METALSHOP:Galerías Brasil 1°piso Tda 71 y 72 – Jesús María

    MORADOR RECORDS:Jirón Camaná Tda. 14 – Lima

    LIMA ROCK SHOP: Cantuarias 140 Tda. 215 - Miraflores

    Se recomienda consultar la disponibilidad de entradas y pósteres directamente con cada establecimiento.

    También disponibles en Ticketmaster Perú.

    SOBRE EL AUTOR:
    Marc Almond, la voz de soft cell y leyenda del synthpop encenderá Lima
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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