Sound Music Fest anuncia "Golden Years Edition": Christina Aguilera, Flo Rida, Marshmello y Adammo se presentarán el 21 de noviembre en el Estadio Nacional

Sound Music Fest anuncia "Golden Years Edition": Christina Aguilera, Flo Rida, Marshmello y Adammo se presentarán el 21 de noviembre en el Estadio NacionalÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Sound Music Fest anunció la realización de 'Golden Years Edition', el primer festival anglo/pop del país. La noche estará encabezada por Christina Aguilera, cantante y compositora estadounidense ganadora de cinco premios Grammy y dos Latin Grammy, reconocida por éxitos como "Genie in a Bottle", "Beautiful" y "Fighter".
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Se suma Flo Rida, rapero y referente del hip-hop de fiesta que llevó temas como 'Low', 'Right Round' y 'My House' a las listas pop internacionales durante los años 2000 y 2010.
También formará parte del cartel Marshmello, DJ y productor de música electrónica reconocido mundialmente por su característico casco blanco y por canciones como 'Alone' y 'Happier'.
Como representantes peruanos se suman al festival Adammo, banda de pop rock que marcó a una generación con canciones como "Sin Miedo", "En Tus Sueños" y "Algún Día", y que regresa a los escenarios como parte del componente local del festival.
Preventa y venta general
Las entradas para Sound Music Fest 'Golden Years Edition' se comercializarán a través de la plataforma Joinnus. La preventa fue con tarjetas Interbank, con un 20% de descuento sobre el precio regular, antes del inicio de la venta general.
Zona Precio regular Preventa Interbank
(-20%)
Platinum S/ 815.00 S/ 652.00 VIP S/ 600.00 S/ 480.00 General S/ 440.00 S/ 352.00 Occidente S/ 540.00 S/ 432.00 Oriente S/ 538.00 S/ 430.00 Tribuna Norte S/ 305.00 S/ 244.00
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Sobre el festival
Sound Music Fest 'Golden Years Edition' propone una noche que combina la nostalgia del pop y la música de fiesta de inicios de siglo con la energía de la escena electrónica actual, sumando además un homenaje a la música peruana a través de la presencia de Adammo. La organización confirmará en los próximos días más detalles sobre horarios, accesos y condiciones de ingreso al recinto.
Las entradas para Sound Music Fest 'Golden Years Edition' se comercializarán a través de la plataforma Joinnus. La preventa fue con tarjetas Interbank, con un 20% de descuento sobre el precio regular, antes del inicio de la venta general.
|Zona
|Precio regular
|Preventa Interbank
(-20%)
|Platinum
|S/ 815.00
|S/ 652.00
|VIP
|S/ 600.00
|S/ 480.00
|General
|S/ 440.00
|S/ 352.00
|Occidente
|S/ 540.00
|S/ 432.00
|Oriente
|S/ 538.00
|S/ 430.00
|Tribuna Norte
|S/ 305.00
|S/ 244.00
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Sobre el festival
Sound Music Fest 'Golden Years Edition' propone una noche que combina la nostalgia del pop y la música de fiesta de inicios de siglo con la energía de la escena electrónica actual, sumando además un homenaje a la música peruana a través de la presencia de Adammo. La organización confirmará en los próximos días más detalles sobre horarios, accesos y condiciones de ingreso al recinto.