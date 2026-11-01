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Sound Music Fest anuncia "Golden Years Edition": Christina Aguilera, Flo Rida, Marshmello y Adammo se presentarán el 21 de noviembre en el Estadio Nacional

El primer festival anglo/pop del país reunirá a cuatro figuras del pop, el hip-hop y la música electrónica en el Estadio Nacional de Lima, con una preventa con tarjetas Interbank del 22 al 23 de setiembre o hasta agotar el stock.

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    Sound Music Fest anuncia "Golden Years Edition": Christina Aguilera, Flo Rida, Marshmello y Adammo se presentarán el 21 de noviembre en el Estadio Nacional
    Sound Music Fest anuncia "Golden Years Edition".
    Sound Music Fest anuncia "Golden Years Edition": Christina Aguilera, Flo Rida, Marshmello y Adammo se presentarán el 21 de noviembre en el Estadio Nacional

    Sound Music Fest anunció la realización de 'Golden Years Edition', el primer festival anglo/pop del país. La noche estará encabezada por Christina Aguilera, cantante y compositora estadounidense ganadora de cinco premios Grammy y dos Latin Grammy, reconocida por éxitos como "Genie in a Bottle", "Beautiful" y "Fighter".

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    Se suma Flo Rida, rapero y referente del hip-hop de fiesta que llevó temas como 'Low', 'Right Round' y 'My House' a las listas pop internacionales durante los años 2000 y 2010.

    También formará parte del cartel Marshmello, DJ y productor de música electrónica reconocido mundialmente por su característico casco blanco y por canciones como 'Alone' y 'Happier'.

    Como representantes peruanos se suman al festival Adammo, banda de pop rock que marcó a una generación con canciones como "Sin Miedo", "En Tus Sueños" y "Algún Día", y que regresa a los escenarios como parte del componente local del festival.

    Preventa y venta general

    Las entradas para Sound Music Fest 'Golden Years Edition' se comercializarán a través de la plataforma Joinnus. La preventa fue con tarjetas Interbank, con un 20% de descuento sobre el precio regular, antes del inicio de la venta general.

    Zona  Precio regularPreventa Interbank
    (-20%)
    Platinum  S/ 815.00S/ 652.00
    VIP  S/ 600.00S/ 480.00
    General  S/ 440.00S/ 352.00
    Occidente  S/ 540.00S/ 432.00
    Oriente  S/ 538.00S/ 430.00
    Tribuna Norte  S/ 305.00S/ 244.00
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    Sobre el festival

    Sound Music Fest 'Golden Years Edition' propone una noche que combina la nostalgia del pop y la música de fiesta de inicios de siglo con la energía de la escena electrónica actual, sumando además un homenaje a la música peruana a través de la presencia de Adammo. La organización confirmará en los próximos días más detalles sobre horarios, accesos y condiciones de ingreso al recinto.

    SOBRE EL AUTOR:
    Sound Music Fest anuncia "Golden Years Edition": Christina Aguilera, Flo Rida, Marshmello y Adammo se presentarán el 21 de noviembre en el Estadio Nacional
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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