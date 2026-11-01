Sound Music Fest anuncia "Golden Years Edition": Christina Aguilera, Flo Rida, Marshmello y Adammo se presentarán el 21 de noviembre en el Estadio Nacional

El primer festival anglo/pop del país reunirá a cuatro figuras del pop, el hip-hop y la música electrónica en el Estadio Nacional de Lima, con una preventa con tarjetas Interbank del 22 al 23 de setiembre o hasta agotar el stock.

Sound Music Fest anunció la realización de 'Golden Years Edition', el primer festival anglo/pop del país. La noche estará encabezada por Christina Aguilera, cantante y compositora estadounidense ganadora de cinco premios Grammy y dos Latin Grammy, reconocida por éxitos como "Genie in a Bottle", "Beautiful" y "Fighter".

Se suma Flo Rida, rapero y referente del hip-hop de fiesta que llevó temas como 'Low', 'Right Round' y 'My House' a las listas pop internacionales durante los años 2000 y 2010.

También formará parte del cartel Marshmello, DJ y productor de música electrónica reconocido mundialmente por su característico casco blanco y por canciones como 'Alone' y 'Happier'.

Como representantes peruanos se suman al festival Adammo, banda de pop rock que marcó a una generación con canciones como "Sin Miedo", "En Tus Sueños" y "Algún Día", y que regresa a los escenarios como parte del componente local del festival.