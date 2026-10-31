Magaly Medina ROMPE en LLANTO en VIVO al recordar su salida de ATV y revela dato sobre el dueño: “Sácame de aquí”

Magaly Medina sorprendió al hablar sobre su partida de ATV y se emocionó al referirse a Ángel González, dueño de la televisora. ¿Qué confidencia compartió?

Magaly Medina se QUIEBRA en vivo al hablar de su salida de ATV y hace REVELACIÓN sobre el dueño: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Magaly Medina se QUIEBRA en vivo al hablar de su salida de ATV y hace REVELACIÓN sobre el dueño: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Magaly Medina celebró 29 años de transmisión en ATV y se emocionó hasta las lágrimas durante una entrevista en vivo realizada por Ric La Torre y Mónica Cabrejos. Habló acerca de su retirada del canal y sorprendió al revelar información sobre Ángel González, el propietario de ATV, y la razón por la que no considera otras ofertas televisivas.

Magaly Medina se emociona al hablar de su despido de ATV y revela algo sobre el propietario

Magaly Medina anunció que celebrará 30 años al aire por ATV el próximo año, descartando propuestas de otras cadenas que desean que la figura de la farándula se una a sus filas.

Al referirse a su eventual retirada de la televisión y su incursión en el streaming con contenido diferente de la farándula, no pudo contener la emoción durante la entrevista con Mónica Cabrejos y Ric La Torre.

Medina aclaró que su salida de la televisión será junto a ATV por el afecto y fidelidad hacia su actual casa televisiva, la única que la respaldó firmemente durante su encarcelamiento.

Mencionó a Ángel González, propietario de ATV, y compartió un recuerdo inolvidable de sus momentos más difíciles, cuando fue retirada de Latina Televisión y él le tendió una mano.

"Por motivos sentimentales me quedaré en ATV, que fue mi hogar desde el comienzo. Cuando retiraron mi señal de Latina, antes de que me despidieran, me fui. El canal me acogió de nuevo y llamé a Ángel González, diciendo que me levantaron el programa, él respondió ‘Por supuesto, termina ese contrato cuanto antes y ven aquí’. Estoy agradecida con alguien que siempre me apoyó", expresó.

Su ingreso a prisión fue determinante para entender la lealtad y gratitud que siempre guardaría, ya que él fue quien logró su liberación y la ha respaldado desde entonces.

"Cuando fui encarcelada, a quien llamaba constantemente pidiendo: ‘Por favor, Ángel, quítame de aquí’, era a Ángel González. Para mí, es como un segundo padre. Por eso soy rebelde con él, berrinchuda, pero él me conoce bien. Movió cielo y tierra, me proporcionó los mejores abogados, se encargó de todos los honorarios. Desde entonces, él cubre mis procedimientos legales", añadió emocionalmente.



