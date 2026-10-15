Christian Cueva lanza RETADOR MENSAJE a Pamela López al revelar qué hizo con la DEUDA de los S/80.000: "Se lo di a..."

Christian Cueva ha vuelto a comentar sobre la disputa relacionada con S/80.000, refiriendo a la madre de Pamela López. El jugador afirmó que devolvió el dinero que sugiere le fue prestado durante su vínculo con la madre de sus hijos, rechazando así las críticas sobre un supuesto impago.

En una charla con el programa ‘Amor y Fuego’, conocido como 'Aladino', detalló el proceso de entrega del dinero y respondió a las demandas de su ex. Sin embargo, su relato generó nuevas dudas al admitir la falta de un comprobante que sustente el reembolso.

Christian Cueva afirma haber pagado S/80.000 a Pamela López

Cueva indicó que los S/80.000 se entregaron en efectivo a Pamela López, quien se encargó de entregar la suma a su madre. Esta declaración busca defender su posición ante las críticas respecto al préstamo, asegurando que cumplió con su compromiso financiero.

“Cuando acudí al programa, mencioné que se lo entregué a la señora. Reiteré esto ante mi abogada. Ahora considero que, si la señora desea prolongar esta situación, lo haga a través de la justicia, es muy simple”, puntualizó en su entrevista con ‘Amor y Fuego’.

El atleta admitió la falta de un recibo que certifique la transacción, un detalle crucial frente a las diferentes versiones sobre el pago de la deuda.

Christian Cueva invita a la justicia a resolver la disputa de la deuda

Rodeado de la polémica, Cueva sugirió que la madre de Pamela López recurra a los tribunales si cree que el dinero no ha sido devuelto. De este modo, el deportista aclaró que sostiene su versión y no acepta tener deudas pendientes.