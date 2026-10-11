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Paul Michael fue SACADO de set de 'MQM' ante ingreso de Christian Cueva y Pamela Franco: "NO fui con mala intención"

Paul Michael respondió si fue rechazado en ‘Mande quien mande’ tras el ingreso de Christian Cueva y la cantante de cumbia.

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    Paul Michael fue SACADO de set de 'MQM' ante ingreso de Christian Cueva y Pamela Franco: "NO fui con mala intención"
    Paul Michael habla de Christian Cueva y Pamela Franco
    Paul Michael fue SACADO de set de 'MQM' ante ingreso de Christian Cueva y Pamela Franco: "NO fui con mala intención"

    Paul Michael rompió su silencio luego de ser retirado inesperadamente del set de ‘Mande quien mande’, justo cuando Pamela Franco y Christian Cueva aparecieron en las instalaciones del canal. El integrante de ‘Esto es guerra’ se pronunció sobre lo ocurrido el pasado miércoles y aclaró que no tenía intención de generar incomodidad ni protagonizar una polémica con la mediática pareja.

    El chico reality explicó que se encontraba realizando una transmisión en vivo cuando ocurrió el incidente. “Estaba haciendo mi live, tranquilo, concentrado en lo mío y sin intención de incomodar a nadie. No tengo ningún problema con ellos ni me interesa generar polémica”, manifestó al referirse a la situación.

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    Al ser consultado sobre la posibilidad de que Pamela Franco y Christian Cueva hubieran condicionado su presencia para evitar un encuentro con él, Paul Michael evitó especular sobre los motivos de su salida. “Yo respeto a todos, pero no voy a especular sobre por qué se tomó esa decisión; lo importante es que yo no fui con mala intención. Cada uno está en lo suyo y yo sigo adelante con mis proyectos”, sostuvo.

    Paul Michael descarta acercamiento con Christian Cueva y Pamela Franco

    Por otro lado, el integrante de ‘Esto es guerra’ descartó que haya existido algún acercamiento con la pareja tras el fin de su relación sentimental con Pamela López. Aunque aseguró que no tendría inconvenientes en coincidir con ambos, dejó en claro que prefiere mantener cierta distancia para evitar posibles malentendidos.

    “No, nada de eso. No tendría inconveniente en coincidir, pero prefiero mantener mi distancia y evitar malentendidos”, sentenció Paul Michael, quien optó por no profundizar en la controversia relacionada con su salida del programa de América Televisión.

    SOBRE EL AUTOR:
    Paul Michael fue SACADO de set de 'MQM' ante ingreso de Christian Cueva y Pamela Franco: "NO fui con mala intención"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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