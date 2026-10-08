Magaly Medina queda EN SHOCK tras revelación de Sheyla Rojas sobre sus “problemas”: “¿Cuáles? Que me los recuerde”

¿Hay algo que Sheyla sabe y el público no? Rojas acusó directamente a Magaly Medina de tener "problemas", y la 'Urraca' no tardó en responderle.

Tras las declaraciones de Sheyla Rojas en TikTok, Magaly Medina se pronunció nuevamente sobre la relación de la modelo y Joaquín Ramírez. Desde su espacio en 'Magaly TV, la firme', la conductora mantuvo sus críticas hacia el romance y contestó a las observaciones de su ex amiga.

El conflicto inició cuando la figura de ATV cuestionó la estabilidad del enlace entre su amiga y el político. En su programa, la 'Urraca' destacó que una relación amorosa no necesita mostrarse de forma continua para ser real, criticando la manera en que la pareja expone su vínculo.

Magaly Medina responde a fuertes comentarios de Sheyla Rojas

En 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina continuó hablando sobre Sheyla Rojas, afirmando que su visión sobre la relación con Joaquín Ramírez no es solo suya. Insistió en que el amor debería sentirse espontáneamente, sin necesidad de exhibiciones públicas constantes.

Ante el comentario mordaz que Sheyla publicó en TikTok, la 'Urraca' quedó un momento en shock y retó a la exintegrante de 'Esto es guerra' a verificar lo dicho.

"Qué problemas, que me los recuerde", respondió a las críticas de su amiga. Magaly Medina sugirió que la relación que Sheyla defiende podría no ser percibida igual por Joaquín Ramírez.

La comunicadora de 63 años subrayó: "El amor de dos se siente, se palma, está en el aire; no necesitas mandar un comunicado".

¿Qué dijo Sheyla Rojas sobre Magaly Medina?

Sheyla Rojas decidió responder a las críticas de Magaly Medina tras el análisis que esta hizo sobre su romance con Joaquín Ramírez. La modelo empleó sus plataformas sociales para distanciarse de las opiniones de la conductora, sugiriéndole ocuparse de sus propios asuntos.

"Ella está más pendiente de lo que haré o no. Que se preocupe por sus problemas. No se ganó y ni modo, la vida sigue", comentó la exconductora de 'Estás en todas', aludiendo a los comentarios recibidos sobre su relación.