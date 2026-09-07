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¡FLORICIENTA REGRESA A LIMA! Flor Bertotti anuncia esperado concierto en Costa 21

Flor Bertotti volverá a Lima el 29 de noviembre con su gira 'Otra Vuelta'. Conoce dónde será el concierto y cuándo inicia la preventa de entradas.

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    ¡FLORICIENTA REGRESA A LIMA! Flor Bertotti anuncia esperado concierto en Costa 21
    Flor Bertotti es recordada por protagonizar la recordada serie juvenil 'Floricienta'
    ¡FLORICIENTA REGRESA A LIMA! Flor Bertotti anuncia esperado concierto en Costa 21

    Flor Bertotti regresará a Lima este 2026 con un show que promete apelar directamente a la nostalgia de quienes crecieron viendo 'Floricienta'. La actriz y cantante argentina confirmó una nueva fecha en la capital peruana como parte de su gira 'Otra Vuelta'.

    La presentación se realizará el próximo 29 de noviembre en Costa 21, donde la artista volverá a interpretar varios de los temas que marcaron su etapa más popular en la televisión juvenil latinoamericana.

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    ¿Cuándo será el concierto de Flor Bertotti en Lima?

    La cita está programada para el 29 de noviembre de 2026 en Costa 21. El show formará parte del tramo final de 'Otra Vuelta', gira con la que Bertotti recorre distintas ciudades de Argentina y Latinoamérica.

    El repertorio incluirá canciones estrechamente vinculadas con 'Floricienta', entre ellas 'Mi vestido azul', 'Flores amarillas', 'Te amo más', 'Mañana habrá' y 'Amo toda tu vida'.

    ¿Cuándo empieza la preventa de entradas?

    La preventa comenzará el viernes 11 y continuará el sábado 12 de septiembre desde las 10.00 a. m. a través de Teleticket. Durante esas fechas habrá hasta 15% de descuento con tarjetas Interbank.

    Por ahora, no se han detallado en la nota los precios por zona, por lo que los seguidores deberán estar atentos a la información que publique la ticketera antes del inicio de la venta.

    Flor Bertotti mantiene vigente el fenómeno de 'Floricienta'

    Bertotti alcanzó proyección internacional en 2004 al protagonizar 'Floricienta', producción creada por Cris Morena que se convirtió en un fenómeno en varios países de Latinoamérica. Su éxito también se trasladó a la música, los espectáculos teatrales y las giras internacionales.

    Más de dos décadas después, la artista continúa ese vínculo generacional a través de sus conciertos, donde combina nostalgia, música y referencias a una de las producciones juveniles más recordadas de la televisión argentina.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡FLORICIENTA REGRESA A LIMA! Flor Bertotti anuncia esperado concierto en Costa 21
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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