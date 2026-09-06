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Óscar Custodio se lanza con CONTUNDENTE EXIGENCIA tras el regreso de La Bella Luz al escenario: “Dejen trabajar a mi hijo”

Óscar Custodio no se queda de brazos cruzados frente a las opiniones sobre el regreso de La Bella Luz.

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    Óscar Custodio se lanza con CONTUNDENTE EXIGENCIA tras el regreso de La Bella Luz al escenario: “Dejen trabajar a mi hijo”
    Oscar Custodio de La Bella Luz
    Óscar Custodio se lanza con CONTUNDENTE EXIGENCIA tras el regreso de La Bella Luz al escenario: “Dejen trabajar a mi hijo”

    La banda La Bella Luz retomó su actividad en los escenarios con un concierto abierto al público en Lima el 5 de septiembre. El evento atrajo a numerosos aficionados, marcando el retorno de la agrupación tras la polémica originada por la declaración pública de Naldy Saldaña.

    Durante la presentación asistió también Óscar Custodio, quien fundó y es propietario de La Bella Luz. Había delegado previamente el liderazgo musical a su hijo. Custodio desea que la orquesta siga creando música y que su hijo pueda ejercer su rol con el respaldo de su experiencia.

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    Custodio expresó: “Mi único deseo es que la música siga adelante, que permitan que mi hijo trabaje. Estoy siempre de respaldo, pues me respaldan más de 30 años en el oficio y él todavía es joven, todavía tiene cosas que aprender y ahí es donde entro yo”, afirmó Custodio.

    El fundador afirmó que continuará junto a su hijo para ofrecerle todo su conocimiento y vivencias ganadas en su tiempo al frente del grupo. “Mi hijo no puede cubrir todo, así que debo estar ahí para orientarlo, compartir mis conocimientos y experiencias, y llevar a La Bella Luz a nuevos niveles, haciendo más música para el público que nos respalda”, concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Óscar Custodio se lanza con CONTUNDENTE EXIGENCIA tras el regreso de La Bella Luz al escenario: “Dejen trabajar a mi hijo”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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