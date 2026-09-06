Óscar Custodio se lanza con CONTUNDENTE EXIGENCIA tras el regreso de La Bella Luz al escenario: “Dejen trabajar a mi hijo”

Óscar Custodio no se queda de brazos cruzados frente a las opiniones sobre el regreso de La Bella Luz.

La banda La Bella Luz retomó su actividad en los escenarios con un concierto abierto al público en Lima el 5 de septiembre. El evento atrajo a numerosos aficionados, marcando el retorno de la agrupación tras la polémica originada por la declaración pública de Naldy Saldaña.

Durante la presentación asistió también Óscar Custodio, quien fundó y es propietario de La Bella Luz. Había delegado previamente el liderazgo musical a su hijo. Custodio desea que la orquesta siga creando música y que su hijo pueda ejercer su rol con el respaldo de su experiencia.

Custodio expresó: “Mi único deseo es que la música siga adelante, que permitan que mi hijo trabaje. Estoy siempre de respaldo, pues me respaldan más de 30 años en el oficio y él todavía es joven, todavía tiene cosas que aprender y ahí es donde entro yo”, afirmó Custodio.