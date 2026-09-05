¡Nadie lo notó por meses! Peruana robó S/ 6.7 millones a uno de los bancos más reconocidos: hacía transferencias de S/ 15.000 | Composición Ep | Panamericana

¡Nadie lo notó por meses! Peruana robó S/ 6.7 millones a uno de los bancos más reconocidos: hacía transferencias de S/ 15.000 | Composición Ep | Panamericana

Lorena Rosa Malú Canales Cerdán, trabajadora encargada de operaciones en un conocido banco peruano, cambió su vida cotidiana por un lujoso estilo de vida lleno de viajes, compras y gastos ostentosos. En el transcurso de ocho meses, logró mover casi S/6,70 millones mediante transferencias de cuentas del banco a otras bajo su control.

El fraude salió a la luz tras una auditoría interna del banco que identificó operaciones sospechosas. Como resultado, la Policía Nacional del Perú comenzó las indagaciones pertinentes, lo que llevó a la intervención de Lorena.

Durante el proceso, Canales Cerdán admitió haber transferido dinero a cuentas personales. Sin embargo, enfrenta el proceso en libertad mientras las autoridades continúan recabando evidencias sobre su participación.

El modus operandi del presunto esquema

Un informe de Panamericana Televisión indica que Lorena ha trabajado en el banco desde 2012, desempeñando varios roles antes de ser analista de operaciones. Este puesto le daba acceso a cuentas relacionadas con créditos hipotecarios y ahorros, desde las cuales habría realizado transferencias no autorizadas.

Las investigaciones sugieren que todo comenzó con una operación inicial de prueba. Según la Dirección de Investigación Criminal, la mujer envió S/10.000 a una de sus cuentas y posteriormente devolvió el dinero para ver si la transacción levantaba sospechas.

Al constatar que la transacción no despertó alarmas, la implicada habría repetido la operación con más frecuencia, realizando transferencias de S/15.000 cada vez.