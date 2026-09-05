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Mujer peruana desviaba millones en transferencias: así engañó a un banco de renombre

La implicada ejecutaba transferencias hormiga a varias cuentas en un reconocido banco.

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    Mujer peruana desviaba millones en transferencias: así engañó a un banco de renombre
    ¡Nadie lo notó por meses! Peruana robó S/ 6.7 millones a uno de los bancos más reconocidos: hacía transferencias de S/ 15.000 | Composición Ep | Panamericana
    Mujer peruana desviaba millones en transferencias: así engañó a un banco de renombre

    Lorena Rosa Malú Canales Cerdán, trabajadora encargada de operaciones en un conocido banco peruano, cambió su vida cotidiana por un lujoso estilo de vida lleno de viajes, compras y gastos ostentosos. En el transcurso de ocho meses, logró mover casi S/6,70 millones mediante transferencias de cuentas del banco a otras bajo su control.

    El fraude salió a la luz tras una auditoría interna del banco que identificó operaciones sospechosas. Como resultado, la Policía Nacional del Perú comenzó las indagaciones pertinentes, lo que llevó a la intervención de Lorena.

    Durante el proceso, Canales Cerdán admitió haber transferido dinero a cuentas personales. Sin embargo, enfrenta el proceso en libertad mientras las autoridades continúan recabando evidencias sobre su participación.

    El modus operandi del presunto esquema

    Un informe de Panamericana Televisión indica que Lorena ha trabajado en el banco desde 2012, desempeñando varios roles antes de ser analista de operaciones. Este puesto le daba acceso a cuentas relacionadas con créditos hipotecarios y ahorros, desde las cuales habría realizado transferencias no autorizadas.

    Las investigaciones sugieren que todo comenzó con una operación inicial de prueba. Según la Dirección de Investigación Criminal, la mujer envió S/10.000 a una de sus cuentas y posteriormente devolvió el dinero para ver si la transacción levantaba sospechas.

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    Al constatar que la transacción no despertó alarmas, la implicada habría repetido la operación con más frecuencia, realizando transferencias de S/15.000 cada vez.

    Desde noviembre del año anterior hasta junio del presente año, se realizaron cerca de 455 transferencias, permitiéndole acumular S/6,70 millones antes de que las irregularidades fueran identificadas por el banco. La investigación sigue en proceso para determinar cómo se mantuvo el esquema activo tanto tiempo sin detección.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mujer peruana desviaba millones en transferencias: así engañó a un banco de renombre
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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