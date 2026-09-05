Kyara Villanella sorprende al publicar VIDEO con su novio y recibe críticas por sus 'DURAS' palabras: “Cambia de novio”

Kyara Villanella generó controversia en las redes sociales al compartir un video con su novio que provocó diversas opiniones. ¿Qué ocurrió?

Kyara Villanella tiene una relación estable con el joven Adrián Harboe, quien estuvo presente en la ceremonia donde Keiko Fujimori asumió la presidencia del país. La pareja se muestra unida en redes sociales y recientemente un video peculiar desató una mezcla de reacciones, pues algunos usuarios le pidieron incluso, que terminara su relación. ¿Qué pasó?

Kyara Villanella y la broma a su pareja que dividió opiniones en las redes

La hija de la mandataria comparte una cuenta de TikTok con su pareja donde publican diferentes momentos especiales. Esta vez, participaron en un trend popular, pero el novio de Kyara fue objeto de críticas debido a la broma realizada.

“Le quiero preguntar a Adri sobre qué opina de mi cuerpo en bikini”, comenzó diciendo la joven, a lo que Adrián Harboe respondió inesperadamente: “Qué asco, pensarlo me da ganas de vomitar imagínate. Qué asco comer tanta grasa. Qué asco tener que tocar eso todo grasoso”, dijo sin imaginar a qué se estaba refiriendo.

Kyara Villanella le hizo una broma a su novio y generó revuelo.

Ante las polémicas declaraciones, la pareja de Kyara Villanella recibió numerosos comentarios negativos. Sin embargo, él aclaró el malentendido: “Me dijo qué opinaba de comer chocolate en aceite”, aseguró, confirmando que solo se trataba de un juego viral en redes.

Los usuarios en internet criticaron a Kyara Villanella aconsejándole dejar a su actual pareja. “Cambia de novio”, “Amiga sal”, “Definitivamente no es el indicado Kyara”, fueron algunos de los comentarios. La hija de la presidenta expresó su tristeza por las reacciones hacia él: “Pobre Adri, salió funado”.