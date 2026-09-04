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Ocio - ¡ATENCIÓN! Temblor HOY en Ica: IGP reporta sismo de 4,0 ¿cuál fue el epicentro?

Temblor hoy en Perú, viernes 4 de septiembre: magnitud, epicentro y reporte del IGP

El temblor tuvo una profundidad de 44 kilómetros y su epicentro se localizó a 9 kilómetros al sureste de Ilo, en la región Moquegua, según reportó el IGP.

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    Temblor hoy en Perú, viernes 4 de septiembre: magnitud, epicentro y reporte del IGP
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    Temblor hoy en Perú, viernes 4 de septiembre: magnitud, epicentro y reporte del IGP

    Un nuevo movimiento telúrico fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) durante la mañana de este viernes 4 de septiembre. De acuerdo con la información oficial, el sismo ocurrió a las 8:28 a. m. y tuvo una magnitud de 3.5, con una profundidad de 44 kilómetros. El epicentro se ubicó a 9 kilómetros al sureste de Ilo, en la provincia de Ilo, región Moquegua, y alcanzó una intensidad de II-III, por lo que pudo ser percibido levemente por la población cercana.

    Temblor HOY 4 de septiembre en Perú: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo?

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    ¿Qué elementos debe tener tu mochila de emergencia?

    Una mochila de emergencia debe reunir artículos esenciales que permitan a una persona o familia cubrir sus necesidades básicas y mantenerse de forma autónoma durante al menos 72 horas.

    Agua y alimentos

    • Agua embotellada: Considera aproximadamente dos litros de agua por persona para cada día.
    • Alimentos no perecibles: Incluye conservas, barras energéticas, frutos secos y otros productos que puedan consumirse sin necesidad de cocinar.
    • Abrelatas manual: Indispensable si dentro de la mochila llevas alimentos enlatados.

    Salud y primeros auxilios

    • Botiquín básico: Lleva gasas, vendas, alcohol, agua oxigenada y algún producto para desinfectar heridas.
    • Medicamentos: Añade los medicamentos que necesiten de manera habitual los integrantes de tu familia.
    • Artículos de higiene: Incluye papel higiénico, alcohol en gel, toallitas húmedas y mascarillas.

    Herramientas y supervivencia

    • Linterna: Procura contar con pilas adicionales o una linterna que pueda recargarse manualmente.
    • Radio portátil: Te permitirá mantenerse informado mediante los comunicados y alertas oficiales durante una emergencia.
    • Silbato: Puede ser de gran utilidad para solicitar auxilio si una persona queda atrapada.
    • Navaja multiusos y cinta adhesiva: Son útiles para realizar arreglos o soluciones rápidas ante distintas situaciones.

    Documentos y dinero

    • Copias de documentos: Guarda identificaciones, pólizas de seguro y otros documentos importantes dentro de una bolsa impermeable.
    • Dinero en efectivo: Lleva monedas y billetes de baja denominación para afrontar gastos básicos si los medios electrónicos no están disponibles.
    • Ropa y abrigo: Incluye una muda de ropa y una frazada ligera o manta térmica para protegerte del frío.
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    4/9/2026

    ¿Qué debes hacer antes, durante y después de un sismo?

    Antes del sismo

    • Identifica las zonas seguras y las rutas de evacuación de tu vivienda o lugar de trabajo.
    • Ten lista una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, botiquín y documentos importantes.
    • Fija correctamente los muebles y objetos pesados que podrían caer durante un movimiento sísmico.
    • Participa en los simulacros nacionales para practicar cómo evacuar de manera segura.

    Durante el sismo

    • Mantén la calma y evita entrar en pánico.
    • Dirígete a las zonas seguras internas que hayas identificado previamente, como columnas o muros estructurales.
    • Agáchate, cúbrete y sujétate para proteger principalmente tu cabeza y cuello de posibles objetos que puedan caer.
    • No utilices los ascensores ni trates de salir corriendo mientras continúa el movimiento.
    • Al momento de evacuar, recuerda los cuatro “no”: no gritar, no correr, no empujar y no regresar.

    Después del sismo

    • Antes de ingresar nuevamente a una edificación, espera entre 10 y 20 minutos, debido a la posibilidad de que se produzcan réplicas.
    • Si se interrumpe el suministro eléctrico, utiliza linternas y evita prender velas o fósforos ante una posible fuga de gas.
    • Revisa el estado de tu vivienda y verifica que no presente daños estructurales graves antes de permanecer en ella.
    • Utiliza mensajes de texto o realiza llamadas breves únicamente cuando sea necesario, para evitar la saturación de las líneas telefónicas.
    • Si te encuentras en una zona costera, aléjate inmediatamente de la playa como medida de precaución ante un posible tsunami.
    SOBRE EL AUTOR:
    Temblor hoy en Perú, viernes 4 de septiembre: magnitud, epicentro y reporte del IGP
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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