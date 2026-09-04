Un nuevo movimiento telúrico fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) durante la mañana de este viernes 4 de septiembre. De acuerdo con la información oficial, el sismo ocurrió a las 8:28 a. m. y tuvo una magnitud de 3.5, con una profundidad de 44 kilómetros. El epicentro se ubicó a 9 kilómetros al sureste de Ilo, en la provincia de Ilo, región Moquegua, y alcanzó una intensidad de II-III, por lo que pudo ser percibido levemente por la población cercana.