Durante su entrevista en ‘Magaly TV La Firme’, Youna relató el enfrentamiento que tuvo con Samahara Lobatón y enseñó las marcas que le habría dejado.

Youna volvió a referirse al polémico episodio que protagonizó junto a su expareja Samahara Lobatón durante una noche de fiesta en Estados Unidos. El barbero llegó al set de ‘Magaly TV La Firme’ y reveló detalles del altercado, además de mostrar las marcas que todavía tendría en uno de sus brazos y que, según su versión, fueron provocadas durante el enfrentamiento.

El exchico reality aseguró que la hija de Melissa Klug tuvo una reacción violenta en medio de una discusión y relató cómo se habría producido el incidente dentro de la discoteca. Su testimonio incluyó detalles del momento en que ambos terminaron involucrados en una fuerte pelea.

Youna muestra arañazos y acusa a Samahara Lobatón de agredirlo

Durante su conversación con Magaly Medina, Youna afirmó que Samahara Lobatón lo habría atacado físicamente mientras se encontraban en el establecimiento nocturno. Según explicó, la situación se habría originado por los celos de la influencer y su preocupación por una presunta cercanía entre él y Sheila.

“Ella me arañó el brazo, me apretó los dedos, me jalaba y todo, y no me dejaba salir porque pensaba que yo me iba a dormir con Sheila”, contó.

Frente a las cámaras, el barbero enseñó las señales que conserva en el brazo y que, de acuerdo con su relato, serían consecuencia del enfrentamiento. Asimismo, explicó que anteriormente había decidido no pronunciarse públicamente debido a que tenía un compromiso previo con Danny Pérez, propietario del reality en el que participaría.

Youna señaló que finalmente recibió autorización para presentarse en el programa de Magaly Medina y contar públicamente su versión sobre lo ocurrido.

¿Qué pasó entre Youna y Samahara Lobatón en la discoteca?

El barbero relató que el conflicto habría comenzado cuando se dirigió hacia los servicios higiénicos del local. Al salir del baño, se encontró con Samahara, quien lo habría esperado para preguntarle directamente por Sheila. “Me agarra y me dice: ‘por favor, júrame que no te comiste a Sheila, que no la has besado'”, sostuvo.

Youna aseguró que negó que hubiera ocurrido algo entre él y Sheila, aunque la conversación habría continuado debido a la insistencia de Samahara. Ante el temor de que la discusión escalara, decidió regresar al baño para intentar evitar una confrontación.

No obstante, cuando volvió a salir, su expareja todavía permanecía en el lugar. Según su versión, ella volvió a sujetarlo del brazo, situación que llamó la atención de los responsables de la discoteca. Los propietarios del establecimiento habrían intervenido y planteado que uno de los dos debía abandonar el lugar para evitar que el problema continuara.

El también exchico reality contó que los encargados del local identificaron a Samahara como quien estaba generando el conflicto y le preguntaron directamente si quería que la retiraran. “¿Quieren que la saque?”, le preguntaron tras el altercado.

Ante ello, Youna habría solicitado que simplemente le permitieran regresar a su box y que Samahara permaneciera alejada de él. Sin embargo, el problema no habría terminado allí.

De acuerdo con su relato, cuando intentó marcharse del lugar, Samahara nuevamente habría reaccionado contra él y, presuntamente, lo arañó, le tiró del cabello y le dobló los dedos.