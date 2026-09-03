Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¡ATENCIÓN! Temblor HOY en Ica: IGP reporta sismo de 4,0 ¿cuál fue el epicentro?

Federico Danton reaparece junto a su hermana Carla y deja en shock a todos: "Es el clon de Alan"

Federico Dantón García impactó en redes sociales al compartir una imagen junto a Carla García, resaltando su gran parecido con Alan García.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Federico Danton reaparece junto a su hermana Carla y deja en shock a todos: "Es el clon de Alan"
    Federico Dantón hijo de Alan García
    Federico Danton reaparece junto a su hermana Carla y deja en shock a todos: "Es el clon de Alan"

    Federico Dantón García ha vuelto a aparecer en redes sociales y causó sensación al mostrarse junto a su hermana Carla García. Después de permanecer fuera del foco público en los últimos años, la reaparición del hijo menor del exmandatario Alan García no pasó desapercibida entre quienes siguen a la familia.

    La fotografía compartida por Carla García muestra a ambos sonrientes, disfrutando de un tiempo juntos. Lo que más llamó la atención fue la actual imagen de Dantón, quien luce bastante diferente de las fotos de su infancia y adolescencia que el público recordó.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Magaly Medina 'DESENMASCARA' a Susana Alvarado y lanza contundente mensaje sobre su relación con Paco Bazán

    Muchos usuarios comentaron rápidamente la publicación, destacando el parecido del joven con su padre, Alan García. "Es el clon de Alan", comentó un usuario, mientras otro señaló: "Los genes de Alan son inconfundibles". También hubo quienes destacaron el parecido familiar con frases como: "Ahí están los García".

    Comentarios elogiosos sobre otros miembros de la familia también surgieron. Una usuaria señaló: “Federico tiene los ojos de su madre y la sonrisa de su padre”, mientras otra persona destacó la cercanía entre los hermanos: “Carla, lo bonito y significativo es que quieras a tu hermano menor, eso cuenta mucho”.

    Dantón García y Carla García
    Dantón García y Carla García

    Aunque Dantón García suele mantener un perfil más bajo en comparación con su hermana Carla, quien es activa en redes, cada aparición suya despierta el interés de quienes han seguido durante años la vida pública y personal de su padre.

    La imagen reciente muestra a Dantón en una fase de vida muy distinta a cuando lo presentaron como niño, sorprendiendo a muchos quienes señalaron las características heredadas del exmandatario Alan García y la relación cercana con su hermana.

    SOBRE EL AUTOR:
    Federico Danton reaparece junto a su hermana Carla y deja en shock a todos: "Es el clon de Alan"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Magaly Medina 'DESENMASCARA' a Susana Alvarado y lanza contundente mensaje sobre su relación con Paco Bazán

    Franco Cabrera fue “DESENMASCARADO” tras insólita SALIDA de Diana Sánchez de ‘Yo Soy’

    “¿Vas o no, pisa paja?”: Magaly CUADRA a Jefferson Farfán luego de que juez lo reprendiera por faltar a terapias

    Susana Alvarado CONMUEVE a todos al compartir misterioso mensaje tras las críticas por Paco Bazán: "No me enseñaste..."

    Valentino le dice “SUEGRA” a Sheyla Rojas tras ver imágenes junto a su hijo ‘Antoñito’ y modelo le hace “el pare” con INESPERADA respuesta

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Cinemark

    Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 45.90
    Comprar

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Paradox Park

    Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

    PRECIO

    S/ 89.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;