Federico Dantón García impactó en redes sociales al compartir una imagen junto a Carla García, resaltando su gran parecido con Alan García .

Federico Dantón García ha vuelto a aparecer en redes sociales y causó sensación al mostrarse junto a su hermana Carla García. Después de permanecer fuera del foco público en los últimos años, la reaparición del hijo menor del exmandatario Alan García no pasó desapercibida entre quienes siguen a la familia.

La fotografía compartida por Carla García muestra a ambos sonrientes, disfrutando de un tiempo juntos. Lo que más llamó la atención fue la actual imagen de Dantón, quien luce bastante diferente de las fotos de su infancia y adolescencia que el público recordó.

Muchos usuarios comentaron rápidamente la publicación, destacando el parecido del joven con su padre, Alan García. "Es el clon de Alan", comentó un usuario, mientras otro señaló: "Los genes de Alan son inconfundibles". También hubo quienes destacaron el parecido familiar con frases como: "Ahí están los García".

Comentarios elogiosos sobre otros miembros de la familia también surgieron. Una usuaria señaló: “Federico tiene los ojos de su madre y la sonrisa de su padre”, mientras otra persona destacó la cercanía entre los hermanos: “Carla, lo bonito y significativo es que quieras a tu hermano menor, eso cuenta mucho”.

Dantón García y Carla García

Aunque Dantón García suele mantener un perfil más bajo en comparación con su hermana Carla, quien es activa en redes, cada aparición suya despierta el interés de quienes han seguido durante años la vida pública y personal de su padre.