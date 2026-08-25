¡BODA DE LUJO! Carolina Braedt y Javier Millership se casaron en un castillo de Escocia: ¿cuánto habría costado la celebración?

Carolina Braedt y Javier Millership celebraron su boda religiosa en un castillo de Escocia. Conoce cuánto habría costado la exclusiva ceremonia.

Carolina Braedt y Javier Millership viajaron a Escocia para casarse en religioso. | Composición Wapa

Carolina Braedt y Javier Millership viajaron a Escocia para casarse en religioso. | Composición Wapa

Carolina Braedt y Javier Millership celebraron su matrimonio religioso en un escenario de ensueño. La pareja eligió el histórico Cluny Castle, ubicado en Aberdeenshire, Escocia, para reunir a cerca de 30 invitados durante una experiencia que se habría extendido por tres días.

Según información difundida por la creadora de contenido Cata Ampuero, la celebración se realizó entre el viernes 21 y domingo 23 de agosto, mientras que la ceremonia principal tuvo lugar el sábado 22. La exclusividad del lugar, sumada a los servicios contratados, habría elevado considerablemente el presupuesto de la boda.

¿Cuánto habría costado la boda de Carolina Braedt en Escocia?

Uno de los mayores gastos habría sido el alquiler de Cluny Castle. El recinto se reserva de manera exclusiva e incluye sus instalaciones, jardines y capilla privada. De acuerdo con la estimación compartida por Ampuero, dos noches podrían costar alrededor de 15.495 libras esterlinas, aproximadamente S/75 mil.

A este monto se sumarían otros servicios. El catering para los invitados podría oscilar entre 4 mil y 7 mil libras, mientras que la decoración floral alcanzaría entre 3 mil y 6 mil libras. La música en vivo, transporte y personal de coordinación también representarían miles de libras adicionales.

Según la estimación realizada por la creadora de contenido, una celebración de características similares podría bordear los S/250 mil, sin considerar necesariamente todos los pasajes internacionales, hospedajes y servicios personalizados contratados por los novios.

Otro detalle que llamó la atención fue la torta, elaborada por la pastelería Dulcefina en Lima y trasladada hasta Escocia. Asimismo, Carolina y Javier habrían llevado desde Perú a parte del equipo encargado de fotografía y video.

Carolina Braedt y Javier Millership compartieron sus preparativos de boda en sus redes sociales.

Carolina Braedt ya había celebrado su matrimonio civil en Lima

Meses antes de llegar al altar en Escocia, Carolina Braedt y Javier Millership contrajeron matrimonio civil en Lima. La influencer compartió entonces diferentes imágenes de aquella celebración con sus seguidores.

Para la ocasión, Braedt lució un vestido compuesto por tres piezas y zapatos confeccionados con una tela similar a la utilizada en su atuendo. Incluso la torta presentó detalles inspirados en el diseño de su vestuario.

Tras la ceremonia, la creadora de contenido expresó su emoción en Instagram. "Dije que sí. ¿Están listas para el recap del día más hermoso del mundo?", escribió en una de sus publicaciones.

Carolina también adelantó que tenía preparado más material sobre aquel momento especial. "Tengo demasiado que subirles bebés, todo fue hermoso. Les hice vlog de mi día y mil cosas más. Ténganme paciencia. Las amo", comentó.