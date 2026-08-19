Grupo 5 PIERDE batalla legal contra Toño Sosaya: deberá pagarle ASTRONÓMICA SUMA tras fallo del TC

El Tribunal Constitucional rechazó la apelación del Grupo 5 , ratificando el fallo a favor de Toño Sosaya. Deberán pagar S/619,574 por indemnización e intereses.

El Grupo 5 ha enfrentado un nuevo y crucial revés en su litigio con el exmiembro Luis Antonio Sosaya Cueva, artísticamente conocido como Toño Sosaya. La demanda de amparo del grupo de cumbia fue desestimada por el Tribunal Constitucional, que rechazó cuestionar una sentencia de la Corte Suprema emitida en 2023.

Con esta resolución, se cierra el proceso laboral iniciado por el cantante en 2010 y obligó al conjunto de Monsefú a desembolsar S/619,574. Este monto cubre S/425,549 en indemnización y S/194,025 en intereses legales.

Decisión del TC contra el Grupo 5: pago de más de 600 mil soles a Toño Sosaya

El Tribunal Constitucional consideró inadmisible la solicitud del Grupo 5 para revertir la resolución de la Cuarta Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social Transitoria, que en 2023 declaró improcedente su recurso de casación.

Según indicó el máximo intérprete de la Constitución, la gestión de la Corte Suprema fue apropiada, ya que la agrupación intentaba, en la práctica, reexaminar la evaluación de las pruebas del proceso laboral.

"Así, se desestima la demanda al no observarse violación de los derechos fundamentales alegados", afirma el documento del TC.

El conflicto data de junio de 2010, cuando Toño Sosaya interpuso una demanda por el pago de beneficios sociales y una indemnización debido a un despido injustificado. Al no obtener una decisión favorable en la instancia que quería reabrir, el Grupo 5 presentó una solicitud de amparo, igualmente rechazada en primera y segunda instancia antes de llegar al Tribunal Constitucional.

Antecedente del fallo del 2023 contra Grupo 5

La reciente decisión del TC se basa en la sentencia de la Corte Suprema de enero del 2023. En esa ocasión, la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria declaró improcedente el recurso de casación presentado por la Orquesta Internacional Grupo 5, finalizando así el proceso laboral iniciado por Toño Sosaya casi 13 años antes.

El propio cantante comunicó que el Poder Judicial falló a su favor en las tres instancias del proceso: juzgado, sala superior y Corte Suprema. El caso, originado el 17 de junio de 2010, estaba vinculado con el pago de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario.