Las Alucines: las populares youtubers mexicanas agotan entradas para su primer show en Perú

Lupita Villalobos y Kass Quezada , conocidas como Las Alucines , consiguieron sold out para su presentación de 'Tu nuevo estilo de vida' en Lima.

Las Alucines ya tienen todo listo para su esperado encuentro con el público peruano. El dúo mexicano, integrado por Lupita Villalobos y Kass Quezada, agotó las entradas para su primera presentación en Perú, como parte de su gira 'Tour LATAM 2026'.

La cita será el próximo 18 de noviembre, a las 8.00 p. m., en el Auditorio del Pentagonito, en San Borja, donde las creadoras de contenido presentarán su espectáculo 'Tu nuevo estilo de vida'.

El sold out de esta primera fecha refleja la expectativa que ha generado su llegada a Lima. A través de sus plataformas digitales, Las Alucines han conseguido construir una amplia comunidad de seguidores gracias a un contenido basado en experiencias personales, relaciones, situaciones cotidianas y temas de cultura pop, abordados desde el humor y la espontaneidad.

El show de Las Alucines hizo sold out.

Con millones de reproducciones y una creciente presencia en Latinoamérica, Lupita y Kass han trasladado la dinámica de sus contenidos digitales a los escenarios, donde combinan anécdotas, personajes, ocurrencias y situaciones con las que su audiencia puede sentirse identificada.

En 'Tu nuevo estilo de vida', ambas prometen llevar esa complicidad que mantienen con sus seguidores a un formato completamente en vivo, en una presentación que busca conectar directamente con el público a través del humor.