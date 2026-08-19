Las Alucines: las populares youtubers mexicanas agotan entradas para su primer show en Perú

Las Alucines: las populares youtubers mexicanas agotan entradas para su primer show en PerúÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Las Alucines ya tienen todo listo para su esperado encuentro con el público peruano. El dúo mexicano, integrado por Lupita Villalobos y Kass Quezada, agotó las entradas para su primera presentación en Perú, como parte de su gira 'Tour LATAM 2026'.
La cita será el próximo 18 de noviembre, a las 8.00 p. m., en el Auditorio del Pentagonito, en San Borja, donde las creadoras de contenido presentarán su espectáculo 'Tu nuevo estilo de vida'.
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El sold out de esta primera fecha refleja la expectativa que ha generado su llegada a Lima. A través de sus plataformas digitales, Las Alucines han conseguido construir una amplia comunidad de seguidores gracias a un contenido basado en experiencias personales, relaciones, situaciones cotidianas y temas de cultura pop, abordados desde el humor y la espontaneidad.
Con millones de reproducciones y una creciente presencia en Latinoamérica, Lupita y Kass han trasladado la dinámica de sus contenidos digitales a los escenarios, donde combinan anécdotas, personajes, ocurrencias y situaciones con las que su audiencia puede sentirse identificada.
En 'Tu nuevo estilo de vida', ambas prometen llevar esa complicidad que mantienen con sus seguidores a un formato completamente en vivo, en una presentación que busca conectar directamente con el público a través del humor.
La llegada de Las Alucines a Perú forma parte de su recorrido por distintos países de Latinoamérica durante 2026. Con las entradas agotadas para su primera fecha en Lima, el dúo mexicano se prepara para encontrarse con sus seguidores peruanos este 18 de noviembre.