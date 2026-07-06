Thamara Gómez confirma su salida de Son del Duke, pero SE QUIEBRA al revelar la razón: “Las faltas que…”

Thamara Gómez , visiblemente emocionada, compartió que fue apartada de Son del Duke tras la muerte de su abuelo y justificó sus repetidas ausencias. ¿Qué sucedió en realidad?

La popular cantante Thamara Gómez enfrenta un momento desafiante tras la pérdida de su querido abuelo. La cumbiambera peruana ha captado la atención pública debido a rumores sobre su salida de Son del Duke. Confirmó que su permanencia en el grupo llegó a su fin porque la empresa decidió finalizar su contrato.

Thamara Gómez detalla las razones de su despido de Son del Duke

A través de una transmisión en TikTok, la mediática Thamara Gómez confirmó su salida definitiva de Son del Duke. La decisión siguió a la muerte de un familiar cercano; sin embargo, se habría tomado debido a sus repetidas ausencias y a su solicitud de licencia por esa pérdida.

“Con gran tristeza y pena, comunico que la empresa Son del Duke, liderada por Alex Duke, ha decidido rescindir mi contrato pese a que era vigente hasta febrero. Mi abuelo falleció el 17 de junio y tuve que resolver todos los arreglos correspondientes al sepelio y velorio”, explicó.

Thamara Gómez indicó que acumuló numerosos días de descanso médico debido a su salud y a diversas operaciones que enfrentó, sin imaginar que esto le costaría su puesto. “De forma increíble y dolorosa, he intentado comunicarme con el dueño, solicitar una licencia porque no me sentía lista para regresar , pero mis ausencias estaban justificadas. Primero, por mi cuestión de salud con el helicobacter, pero desafortunadamente, se presentaron varias adversidades consecutivas”, añadió.

Thamara Gómez rompe el silencio sobre su salida de Corazón Serrano

El año pasado, Thamara Gómez compartió por qué no volvió a Corazón Serrano en una transmisión en TikTok. Aunque evitó dar detalles sobre su partida, la artista señaló que es un asunto interno que prefiere manejar con discreción y confirmó que no hay enfrentamientos públicos con el grupo.