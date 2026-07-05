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Renzo Schuller conmueve al revelar diagnóstico médico que recibió a sus 45 años: “Se me salieron las lágrimas”

Renzo Schuller sorprendió al revelar que fue diagnosticado con esta condición médica y contó cómo descubrió que la padecía, además de los cambios que ha tenido que hacer en su vida desde entonces.

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    Renzo Schuller conmueve al revelar diagnóstico médico que recibió a sus 45 años: “Se me salieron las lágrimas”
    Renzo Schuller conmueve al revelar diagnóstico médico
    Renzo Schuller conmueve al revelar diagnóstico médico que recibió a sus 45 años: “Se me salieron las lágrimas”

    El conductor de televisión Renzo Schuller se sinceró sobre uno de los momentos más importantes de su vida: el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), una condición que descubrió a los 45 años y que le permitió comprender mejor diversos aspectos de su personalidad y de su carrera profesional.

    Durante una conversación con José Peláez, el presentador relató que, aunque desde hacía tiempo sospechaba que algo ocurría, decidió buscar ayuda profesional y someterse a diversas evaluaciones hasta obtener una respuesta definitiva.

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    Así descubrió Renzo Schuller que padecía TDAH

    Aunque actualmente tiene 49 años, Schuller reveló que conoció su diagnóstico cuatro años atrás, luego de pasar por diferentes pruebas y procesos terapéuticos. Durante mucho tiempo experimentó síntomas como ansiedad, inseguridad y dificultades para concentrarse, situaciones que atribuía a su forma de ser.

    “Hice pruebas, terapias y cosas para determinarlo”, comentó durante la entrevista.

    Lejos de sentirse preocupado, el conductor aseguró que la noticia le generó alivio, ya que le permitió entender muchas de las emociones y situaciones que había experimentado durante años.

    “Lo que pasa es que el TDAH no solamente es el no poder estar tranquilo, que no necesariamente a todo el mundo le pasa. El hablar una cosa y olvidarme lo que me dijiste. Esas cosas pueden llevarte a angustiarte, a deprimirte y a sentirte inseguro”, explicó.

    El exconductor de Esto es guerra y Combate señaló que conocer su diagnóstico le ayudó a entender las inseguridades y la presión emocional que sentía a diario.

    “Todo eso conlleva a bajonearte y a decir ‘soy bruto para esto’. Te genera inseguridades, te genera ansiedades y era lo que yo muchas veces sentía al levantarme todos los días con una presión en el pecho”, expresó.

    Para Schuller, este proceso de autodescubrimiento le permitió mirar su vida desde otra perspectiva y comprender mejor muchos de los desafíos personales y profesionales que había afrontado a lo largo de los años.

    SOBRE EL AUTOR:
    Renzo Schuller conmueve al revelar diagnóstico médico que recibió a sus 45 años: “Se me salieron las lágrimas”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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