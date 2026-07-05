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Mónica Torres revela por primera vez la dolorosa pérdida de su bebé: "Es algo que hay que aceptar"

Mónica Torres conmovió en una entrevista con Verónica Linares al compartir el doloroso episodio de haber perdido a un bebé.

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    Mónica Torres revela por primera vez la dolorosa pérdida de su bebé: "Es algo que hay que aceptar"
    Mónica Torres revela por primera vez la dolorosa pérdida
    Mónica Torres revela por primera vez la dolorosa pérdida de su bebé: "Es algo que hay que aceptar"

    La actriz Mónica Torres se abrió en una conversación con Verónica Linares, en la que compartió su experiencia en el programa de convivencia 'La Granja VIP'. Además, se atrevió a hablar sobre aspectos poco conocidos de su vida personal y dejó a muchos sorprendidos al admitir que estuvo embarazada y que, lamentablemente, perdió al bebé pocas semanas después.

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    Mónica Torres habla abiertamente sobre el doloroso tema de la maternidad en su vida

    En el episodio más reciente del pódcast 'La Linares', Mónica Torres ofreció una conversación extensa en la que abordó sin reservas el tema de la maternidad. Relató que siempre había soñado con ser madre e incluso intentó varias opciones, hasta someterse a una inseminación artificial.

    “He querido (ser madre) de muchas maneras, pero no sucedió y es algo que hay que aceptar. Hay cosas que aún pueden afectarme, sí, pero ya está, es la vida, así ocurrió. No puedo hacer nada más, pero lo intenté, realmente lo intenté”, comentó la actriz peruana, mostrando serenidad.

    “Compré hasta mi bichito, hice inseminación... esa fue la parte más difícil. Ahí te das cuenta de que estás solo en eso, pero con todo y eso quería hacerlo. Lo curioso es que mi ginecólogo decía: ‘Estás bien, no hay nada que corregir’. No funcionó nunca, solo una vez, pero a los dos meses y medio lo perdí y ya está”, añadió.

    Eva Ayllón publica inesperados mensajes tras revelaciones de Mónica Torres

    Semanas atrás, Eva Ayllón llamó la atención en redes sociales después de que Mónica Torres diera a conocer detalles sobre su relación con Carlos Ayllón en una entrevista en el programa de streaming Q’ Bochinche. La actriz narró que, cuando participaba en 'La Granja VIP', su pareja de entonces deseaba que abandonara el reality porque no estaba de acuerdo con su participación.

    Tras estas confesiones, la cantante compartió dos mensajes que no pasaron inadvertidos para sus seguidores. “Si una persona brilla estando quebrada, imagina cuando esté completa”, expresó en su primera publicación. Posteriormente, reflexionó: “El mundo se reirá de tu proceso, pero permanecerá en silencio cuando vean tus resultados”, lo que generó especulaciones sobre si se trataba de una indirecta dirigida a Mónica Torres.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mónica Torres revela por primera vez la dolorosa pérdida de su bebé: "Es algo que hay que aceptar"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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