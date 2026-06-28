Marina Mora corona a Miss Filipinas y Miss México en el Miss Teen Model International y Miss Top Model International

Jeian Dessa Francisco y Monserrat Jiménez conquistaron las coronas en una noche que reunió a representantes de más de 20 países y posicionó nuevamente al Perú como vitrina internacional de la belleza , la cultura y el turismo.

En una emotiva ceremonia realizada en el Teatro Municipal Manuel Ascencio Segura, el Perú fue escenario de la gran final del Miss Teen Model International 2026 y Miss Top Model International 2026, certámenes organizados por Marina Mora que este año celebraron una década promoviendo el talento, el liderazgo juvenil y el intercambio cultural entre naciones.

La representante de Filipinas, Jeian Dessa Francisco, fue coronada como Miss Teen Model International 2026, mientras que la mexicana Monserrat Jiménez obtuvo el título de Miss Top Model International 2026, tras destacar por su elegancia, desenvolvimiento escénico, seguridad y compromiso social.

La gala reunió a candidatas de más de 20 países, quienes durante su estadía en el Perú participaron en diversas actividades culturales, turísticas y de responsabilidad social, con lo que se convirtieron en embajadoras de la riqueza histórica, gastronómica y tradicional del país.

Para Marina Mora, directora y fundadora de ambos certámenes, esta edición tuvo un significado especial al conmemorarse 10 años de trayectoria.

“Celebrar diez años de estos certámenes es ver materializado un sueño que nació con el propósito de brindar oportunidades a jóvenes talentosas de todo el mundo y mostrar al Perú como un destino capaz de albergar eventos internacionales de primer nivel”, expresó Marina Mora.

La organizadora destacó además el nivel de preparación de las participantes y el mensaje que buscan transmitir a las nuevas generaciones.

“Más allá de una corona, buscamos formar mujeres seguras, comprometidas con sus comunidades y conscientes de que la belleza también puede ser una herramienta para inspirar, liderar y generar cambios positivos”, señaló.

Asimismo, agradeció el respaldo de las instituciones y empresas auspiciadoras que hicieron posible esta edición aniversario.

“Estamos profundamente agradecida con nuestros aliados estratégicos y con todas las personas que han creído en este proyecto durante estos diez años. Gracias a ese apoyo, hoy podemos seguir creciendo y consolidando al Perú como un referente en la organización de certámenes internacionales”, añadió.

La décima edición del Miss Teen Model International y Miss Top Model International contó con el respaldo de importantes marcas e instituciones, entre ellas Marina Mora Escuela, Centro Odontológico y Laboratorio Las Torres, Llamagas, Novotel, Marina Mora Shop, Cielo, Ammens, Doradas Chic, Bellísima by Marina Mora, Dra. Cynthia Montenegro Cirugía Plástica, Max Visión, Hey Fit, Kukyflor, Montalvo Institute y Oscar Mora Hair and Make Up.