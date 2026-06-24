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Heydi Amado responde ante grave acusación de Monserrat por bebida que habría provocado descompensación de Melcochita

Heydi Amado rompe el silencio sobre la salud de Melcochita, confirma que consumió whisky y también responde a Monserrat por sus afirmaciones.

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    Heydi Amado responde ante grave acusación de Monserrat por bebida que habría provocado descompensación de Melcochita
    Heydi Amado responde ante grave acusación de Monserrat por bebida
    Heydi Amado responde ante grave acusación de Monserrat por bebida que habría provocado descompensación de Melcochita

    La joven Heydi Amado se ha convertido en foco de atención tras conocerse que Melcochita sufrió una descompensación y fue sometido a varios exámenes por su delicado estado de salud. Sobre esto, Monserrat indicó que el desbalance del cómico se debió al consumo de whisky mezclado con energizante y responsabilizó por ello a la actual pareja de su ex.

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    Heydi Amado habla claramente sobre el estado de Melcochita

    En la más reciente edición de 'Magaly TV: la firme', Heydi Amado habló y confirmó que Melcochita sí consumió alcohol. Sin embargo, respondió con firmeza a Monserrat y aclaró que ella se encarga de cuidar a su pareja.

    Ante esto, Monserrat, expareja del peruano, afirmó que ella le prohibía el consumo para proteger su salud. Él consumía cuando estaba con ella, pero conmigo no porque se lo restringía. Le servía agua y se enojaba, no le permitía comprar porque sabía que le hacía daño, además de su diabetes”, declaró.

    No obstante, Heydi Amado decidió ser sincera y desmentir las declaraciones de Monserrat. “Ese día sí tomó whisky, pero estaba tranquilo… claro, durante la fiesta del sábado donde tuvo una presentación. En el pasado solía hacer esas mezclas estando con la señora”, explicó.

    Además, la novia de Melcochita afirmó que se ocupa atentamente de él y de su bienestar. “Él se alimenta bien, desayuna, cena, consume frutas, en general se nutre adecuadamente. Ha ganado peso, la ropa ya no le cierra y la camisa tampoco”, explicó, y criticó a su expareja: “No debería comentar porque cuando estábamos en casa, quien lo cuidaba era yo.

    La pareja de Melcochita sorprende con confesión y la cómica respuesta en vivo del artista

    Semanas atrás, Melcochita llamó la atención tras una entrevista reciente en el programa 'Magaly TV: la firme', en la cual su novia, la enfermera Heydi Amado, de 22 años, habló abiertamente sobre su relación. En ese diálogo, la joven desmintió habladurías en redes sociales y afirmó que su relación transcurre con normalidad, sin los supuestos problemas mencionados.

    El instante más destacado ocurrió cuando Melcochita, haciendo gala de su humor característico, sorprendió a todos en el set con una broma que desató risas en el estudio. Su intervención generó diversas reacciones del público y se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales, donde los usuarios comentaron, entre sorpresa y risas, la espontaneidad del querido comediante peruano.

    SOBRE EL AUTOR:
    Heydi Amado responde ante grave acusación de Monserrat por bebida que habría provocado descompensación de Melcochita
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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