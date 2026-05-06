Fiorella Cayo defiende a su hermana y ARREMETE contra presentador por decir que Alejandro Sanz tendría una amante

Fiorella Cayo respondió con fuerza a Javier Ceriani tras sus comentarios sobre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo , y defendió el romance de su hermana.

Fiorella Cayo decidió responder luego de que Javier Ceriani lanzara comentarios que pusieron en duda el romance entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz. La actriz peruana no se quedó callada y utilizó sus redes sociales para responderle directamente al presentador argentino, quien había deslizado que el cantante español no tendría intenciones serias respecto de su hermana.

La controversia surgió después de que Ceriani asegurara que el intérprete de 'Corazón Partío' estaría vinculado sentimentalmente con una mujer colombiana, versión que generó ruido en redes y reacciones entre los seguidores de la pareja.

Frente a ello, Fiorella Cayo fue tajante. La artista rechazó las afirmaciones del comunicador y defendió tanto a Stephanie como a Alejandro Sanz, dejando claro que considera esos comentarios falsos y malintencionados.

"Te debe ir bastante mal como para inventarte tantas mentiras. Felizmente los que conocen a Alejandro pueden ver lo bajo que puede caer alguien como tú para levantar tan falsos testimonios solo por 'views'", escribió en su mensaje.

La hermana mayor de Stephanie también remarcó que confía en que la verdad se imponga frente a las especulaciones. "Lamentable por ti. Felizmente Dios siempre pone todo en su lugar y a ti te pondrá el tuyo".

La pareja oficializó su relación.

¿Qué dijo Alejandro Sanz sobre su relación con Stephanie Cayo?

Desde que se confirmó el vínculo entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo, ambos han dejado ver señales de complicidad en público y también en redes sociales. Sin embargo, el cantante español había mantenido cierta reserva sobre su romance hasta que habló del tema durante una entrevista con Jordi Évole.

En esa conversación, Sanz se mostró abierto al hablar de su presente sentimental y dejó una frase que no pasó desapercibida. "Es muy bonito estar enamorado y estoy muy enamorado, sí. Cuando uno siente algo especial, hay que apostar por ello y lucharlo".

El artista también se refirió a la forma en que vive el amor, dejando entrever que no siempre intenta controlar lo que siente. "Mi corazón no manda, mi corazón va por libre, y cuando se va detrás de alguien, no puedo más que seguirle el paso".

Stephanie Cayo también formó parte de ese momento, aunque a distancia. La actriz apareció mediante una llamada telefónica desde Colombia, país donde se encontraba grabando la serie DOC para Netflix.

Durante la comunicación, Jordi Évole le comentó que Alejandro Sanz acababa de decir que "el amor es para siempre". La reacción del cantante llegó entre bromas y con evidente complicidad: "Pues nada, ya está, mi amor. Ya no tenemos nada de qué hablar".

Más adelante, Stephanie continuó la conversación desde sus redes sociales con una reflexión sobre el amor y la elección personal. "El amor es omnipotente, omnipresente. Con quien uno elija. Como Dios quiera".

Las relaciones de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo

Antes de su romance con Stephanie Cayo, Alejandro Sanz tuvo una vida sentimental bastante mediática. El cantante español se casó por primera vez con la modelo mexicana Jaydy Michel, con quien tuvo a su hija Manuela en 2001. Años después, la relación llegó a su fin tras conocerse el nacimiento de Alexander, hijo del artista con la diseñadora Valeria Rivera.

Luego, Sanz rehízo su vida junto a Raquel Perera, quien fue su asistente personal. Ambos se casaron en 2012 y tuvieron dos hijos: Dylan y Alma. Sin embargo, la pareja decidió separarse en 2019.

Después de esa etapa, el intérprete mantuvo una relación de más de tres años con la artista cubana Rachel Valdés, vínculo que terminó a mediados de 2023. Más adelante, se le relacionó con la actriz española Candela Márquez entre 2024 y 2025.

Stephanie Cayo, por su parte, también ha tenido relaciones conocidas por el público. La actriz peruana mantuvo durante varios años un romance con el tenista Sebastián Gonzales Orbegoso. Posteriormente, se casó en 2018 con el empresario estadounidense Chad Campbell, de quien se separó en 2021.