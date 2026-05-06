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Korina publica emotivo mensaje luego de polémico comentario de Israel Dreyfus sobre Mario y Paloma

Korina Rivadeneira compartió un tierno video con su hija Lara mientras crecen los rumores sobre Mario Hart y Paloma Fiuza tras comentario de Israel Dreyfus.

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    Korina y Mario llevan semanas en medio de rumores de separación. | Composición Wapa
    Korina publica emotivo mensaje luego de polémico comentario de Israel Dreyfus sobre Mario y Paloma

    Korina Rivadeneira volvió a captar la atención en redes sociales, aunque esta vez no fue por una declaración directa sobre su situación con Mario Hart, sino por una escena familiar que muchos usuarios interpretaron en medio del ruido mediático que rodea al piloto.

    La modelo venezolana publicó en sus historias de Instagram un video junto a su hija Lara, quien aparecía muy emocionada mientras contaba cómo había preparado una pequeña prenda para un peluche. El detalle infantil fue compartido con naturalidad por Korina, pero el momento no tardó en generar comentarios debido a las recientes especulaciones sobre un posible acercamiento entre Mario Hart y Paloma Fiuza.

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    En el clip, Korina explicó que el juguete había sido un regalo para el menor de la familia y resaltó la ocurrencia de su hija al notar que el peluche no tenía ropa. “Resulta que Lara le regalé este peluchito a Marito y el peluchito vino calato y Lara qué hizo, le hizo una ropita”, comentó.

    La publicación se difundió poco después de que el nombre de Mario Hart volviera a estar en la conversación pública, luego de que Israel Dreyfus insinuara en el pódcast 'Sin más que decir' que podría existir cercanía entre el piloto y Paloma Fiuza. Medios locales recogieron que el comentario surgió durante una conversación con Diana Sánchez, donde se habló del estado sentimental de la brasileña y del exchico reality.

    Korina Rivadeneira comparte tierna publicación.
    Korina Rivadeneira comparte tierna publicación.

    ¿Mario Hart y Paloma Fiuza estarían juntos como pareja?

    La especulación tomó fuerza cuando Israel Dreyfus le hizo una pregunta directa a Diana Sánchez sobre la situación sentimental de Paloma Fiuza. “Escúchame, ¿Paloma está soltera?”, consultó el exintegrante de 'Combate'.

    Diana confirmó que Paloma no tendría pareja, lo que abrió paso a nuevas interpretaciones. El tema escaló cuando el nombre de Mario Hart apareció en la conversación, en medio de versiones sobre un posible distanciamiento con Korina Rivadeneira.

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    “Mario Hart todavía no anuncia, pero…”, expresó la conductora, dejando la frase en suspenso y alimentando aún más los rumores.

    Israel Dreyfus no confirmó una relación, pero sí dejó entrever que, según su percepción, podría existir algo más que una amistad entre ambos. “No sé, pero mi sexto sentido de ‘Caballero de Zodiaco’... Yo no me equivoco. Yo no fallo. Yo nunca fallo”, señaló.

    Hasta el momento, ni Mario Hart ni Paloma Fiuza han oficializado algún romance. Por su parte, Korina optó por mostrarse enfocada en sus hijos y en momentos familiares, mientras los comentarios sobre su vida sentimental siguen creciendo en redes.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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