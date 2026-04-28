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Familiares de Edita Guerrero JUSTIFICAN sus ausencias en audiencias, pero revelación los desmentiría

El caso de Edita Guerrero vuelve a estremecer. Poder Judicial ordena conducción de Yrma, Leodan y familiares tras reiteradas ausencias en citaciones clave.

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    Familiares de Edita Guerrero JUSTIFICAN sus ausencias en audiencias, pero revelación los desmentiría
    Familiares de Edita Guerrero no callan más y explican sus ausencias en las audiencias.
    Familiares de Edita Guerrero JUSTIFICAN sus ausencias en audiencias, pero revelación los desmentiría

    A más de una década de la muerte de Edita Guerrero, una nueva decisión judicial vuelve a colocar el caso en el centro de la atención pública. El Poder Judicial dispuso una orden de grado o fuerza contra Yrma Guerrero, Leodan Guerrero y otros integrantes del entorno familiar de la recordada vocalista, luego de sus repetidas inasistencias a las citaciones vinculadas al proceso que aún busca esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

    La medida generó impacto debido a que fueron precisamente miembros de su círculo familiar quienes, en los primeros años del caso, apuntaron directamente a Paul Olórtiga como presunto responsable, al señalar una relación marcada por supuestos episodios de violencia.

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    Familia de Edita justificó ausencias, pero detalle expuesto en TV encendió polémica

    Durante una reciente emisión televisiva de 'Arriba Mi Gente', se difundió el descargo de los familiares, quienes sostienen que compromisos laborales relacionados con sus actividades artísticas les habrían impedido participar en las diligencias judiciales.

    “Tenemos entendido que Yrma y Leodan no se han presentado a las audiencias porque estarían aduciendo que no pueden participar porque se encuentran de gira o fuera de la ciudad de Piura. Recordemos que el juzgado está ubicado en la región Piura”, se explicó en el informe.

    Sin embargo, la controversia creció cuando se reveló un elemento clave: las audiencias se desarrollan de forma virtual mediante Google Meet, lo que elimina la necesidad de una presencia física en Piura. Según el reporte, bastaría con contar con conexión a internet y un dispositivo móvil o una computadora para colaborar con el proceso.

    Ese dato dejó en evidencia una contradicción que rápidamente encendió cuestionamientos sobre la falta de participación de testigos fundamentales en uno de los casos más mediáticos de la cumbia peruana.

    12 años después, la justicia sigue buscando respuestas

    La muerte de la líder de Corazón Serrano continúa envuelta en interrogantes. Mientras una línea de investigación apuntó durante años a presuntos traumatismos producto de agresión, otra posibilidad médica vinculada a un aneurisma también ha sido parte del debate legal.

    Paul Olórtiga enfrentó en su momento graves acusaciones, incluidas investigaciones por lesiones, violencia familiar, parricidio y feminicidio, y llegó incluso a permanecer en prisión antes de recuperar su libertad.

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    Ahora, con esta nueva orden, el sistema judicial intenta obtener testimonios que podrían resultar decisivos para reconstruir los hechos.

    Fecha clave para los Guerrero

    Según se informó, este 28 de abril Leodan Guerrero y sus padres deberán conectarse obligatoriamente a la audiencia virtual. De no hacerlo, podrían quedar fuera del proceso como participantes válidos, lo que significaría que sus declaraciones perderían peso dentro de la investigación.

    La nueva disposición no solo revive uno de los capítulos más dolorosos de la música peruana, sino que también reabre preguntas sobre por qué, después de tantos años, aún existen vacíos en un caso que marcó profundamente a la industria y al público.

    SOBRE EL AUTOR:
    Familiares de Edita Guerrero JUSTIFICAN sus ausencias en audiencias, pero revelación los desmentiría
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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