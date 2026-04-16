Phillip Butters y sus comentarios subidos de tono en pleno corte comercial de la 'Granja Vip'

Phillip Butters no se dio cuenta que estaba al aire y lanzó palabras de alto calibre que se hicieron virales en redes.

Phillip Butters no para de estar en el ojo de la tormenta. | Composición Wapa

Phillip Butters no para de estar en el ojo de la tormenta. | Composición Wapa

Un momento inesperado encendió la controversia en redes sociales luego de que el conductor Phillip Butters fuera captado realizando comentarios inapropiados durante un corte comercial del reality 'La Granja Vip', por error, terminó saliendo al aire. El incidente ocurrió aparentemente sin que el presentador se diera cuenta de que su micrófono seguía encendido, lo que permitió que sus palabras se difundieran rápidamente.





Polémica por comentarios de Phillip Butters en plena transmisión

El clip no tardó en viralizarse, generando una ola de reacciones entre usuarios que cuestionaron el contenido de sus expresiones. La situación puso nuevamente en debate el manejo de los tiempos en televisión en vivo y la responsabilidad de los conductores frente a los micrófonos abiertos, incluso en pausas comerciales.

“C**mad** tu te enamoras… entonces cach* nomas, pero si ca**s sin amor ponte cond* pues hue** ”, se le escuchó a Butters mientras hablaba con un invitado de su programa.

Aunque el audio incluía frases de tono vulgar y explícito, muchos internautas optaron por compartir versiones editadas o censuradas del momento, mientras que otros criticaron duramente el lenguaje empleado por el comunicador. La escena ha sido ampliamente comentada en distintas plataformas, donde se discute el impacto de este tipo de episodios en la imagen pública de figuras mediáticas.