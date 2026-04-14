Tatiana Astengo lanza dura crítica tras elecciones 2026: “Han votado por la corrupción”

Tatiana Astengo explota en redes contra resultados electorales 2026 y lanza duras críticas a votantes, América TV y Datum .

Tatiana Astengo expresó su molestia sobre los resultados de las elecciones. | Composición Wapa

Tatiana Astengo expresó su molestia sobre los resultados de las elecciones. | Composición Wapa

La actriz Tatiana Astengo volvió a encender la conversación en redes sociales tras pronunciarse sin filtros sobre los resultados preliminares de las Elecciones Presidenciales 2026. Luego de conocerse el conteo rápido de encuestadoras como Ipsos, Datum y CIT, además de los primeros avances oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la recordada ‘Reina Pachas’ expresó su incomodidad frente al rumbo que estaría tomando el país.

A través de su cuenta en ‘X’, la actriz compartió publicaciones con las que coincidía y dejó clara su postura crítica frente a las preferencias electorales que lideran figuras como Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga.

Tatiana Astengo critica a votantes y resultados

Fiel a su estilo directo, Astengo reaccionó apenas se difundió el flash electoral del domingo por la tarde. Su mensaje, contundente y sin matices, generó una ola de comentarios en redes.

‘Quienes votaron por Keiko y RLA han vuelto a elegir lo mismo, para que todo siga tal como siempre. Han votado por la extorsión y la corrupción; han votado por más peruanos muertos y por más injusticias’.

La actriz cuestionó duramente la decisión de los votantes, señalando que, desde su perspectiva, el país estaría repitiendo patrones políticos que ya han sido criticados en el pasado. Sus palabras no tardaron en dividir opiniones entre usuarios que respaldaron su postura y otros que rechazaron el tono de sus declaraciones.

Tatiana Astengo expresó su disconformidad ante los resultados electorales.

Críticas a América TV y Datum avivan la polémica

El debate no se quedó únicamente en el terreno político. Astengo también apuntó contra América Televisión y la encuestadora Datum por la difusión del conteo rápido, pese a las recomendaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En uno de sus mensajes, la actriz fue tajante: ‘Irresponsable lo de Datum. Con esto se hunden solos’.

Además, amplificó la opinión de un usuario que cuestionó el accionar del canal y la empresa encuestadora: ‘Lo que hicieron América y Datum es irresponsable y antidemocrático. Se zurraron en el JNE y en los 65 mil peruanos que hoy votarán. Solo hay una explicación: presionar para que López Aliaga sea el rival de Fujimori. Datum ha tirado por la borda el poco prestigio que le quedaba’.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y alimentaron el debate digital en un contexto ya polarizado tras la jornada electoral.