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Samahara Lobatón lanza feroz ataque contra Pamela López: “Todo el Perú ve lo doble cara y falsa que es”

Samahara Lobatón reaccionó con firmeza después de que la expareja de Christian Cueva la tildara de agresiva en ‘La Granja VIP’, comentario que además contó con el respaldo de Melissa Klug.

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    Samahara Lobatón lanza feroz ataque contra Pamela López: “Todo el Perú ve lo doble cara y falsa que es”
    Samahara Lobatón lanza feroz ataque contra Pamela López
    Samahara Lobatón lanza feroz ataque contra Pamela López: “Todo el Perú ve lo doble cara y falsa que es”

    El ambiente en “La Granja VIP” volvió a cargarse de tensión tras un nuevo choque entre Samahara Lobatón y Pamela López, quienes ya arrastraban roces desde entregas anteriores. En esta ocasión, todo se desbordó a partir de una dinámica aparentemente sencilla que terminó sacando a flote diferencias personales, percepciones opuestas y una serie de comentarios que rápidamente generaron eco dentro y fuera del reality.

    El episodio se dio durante una actividad en la que los concursantes debían colocarse carteles con adjetivos según cómo veían a sus compañeros. Aunque la propuesta buscaba fomentar la reflexión, terminó convirtiéndose en el escenario ideal para que afloraran incomodidades acumuladas.

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    Samahara Lobatón y Pamela López se enfrentan

    Fue entonces cuando Pamela optó por asignarle a Samahara el calificativo de “agresiva”, una decisión que no pasó desapercibida y que dio pie al enfrentamiento.

    La situación no se quedó en una simple etiqueta. La expareja de Christian Cueva explicó su elección con una acusación directa que sorprendió a varios. “Es un reality, sin embargo considero, que he sido víctima de agresión y la agresión no se justifica por ningún motivo, ni la agresión física ni la agresión verbal”, afirmó con seriedad, dejando claro que su postura trascendía la dinámica del programa.

    Sus palabras generaron expectativa sobre la reacción de Samahara Lobatón, quien fue consultada por Flor Ortola acerca de su comportamiento y si se consideraba una persona agresiva. En un inicio, la hija de Melissa Klug respondió de forma escueta, evitando engancharse en el conflicto. “No tengo nada que decir, imagínate si me voy a pelear con señoras”, señaló, marcando distancia.

    Aunque breve, su comentario no pasó desapercibido por la carga implícita. La tensión aumentó y Melissa Klug intervino para respaldar a su hija con un mensaje enfocado en el respeto. “Hijita acuérdate de lo que te enseñé que con las personas mayores no se pelea”, expresó.

    Sin embargo, el tema no quedó ahí. Ante la insistencia de Flor Ortola, Samahara decidió ampliar su postura con declaraciones mucho más firmes. “Imagínate, no tengo nada que decirle... Creo que todo el Perú ve lo doble cara, mentirosa, lo falsa, o sea ya para qué voy a desgastarme, todo el Perú ya lo está viendo, no necesito hablar... es más, con personas adultas no discuto, discuto con gente de mi edad y yo con ella nunca me he metido”, sostuvo, dejando clara su percepción sobre su compañera.

    Sus palabras no solo respondieron a la acusación inicial, sino que llevaron el conflicto a un plano más personal, aludiendo incluso a la imagen pública de Pamela López. Al señalar que “todo el Perú” estaría observando, apeló directamente a la opinión pública, intensificando el impacto de sus declaraciones.

    En medio del intercambio, Samahara también intentó explicar la actitud de su compañera, atribuyéndola a un motivo externo. “Es por defender a su chibolo”, comentó, insinuando que la reacción de Pamela López estaría ligada a la protección de su pareja.

    Por su lado, Pamela López respondió de forma indirecta con un mensaje que parecía dirigido tanto a Samahara como a Melissa Klug. “Tener que ponerle un cartel a alguna persona no tiene que ser significado de algún enfrentamiento como ella está acostumbrada, la edad no te da ni experiencia ni madurez, su mamá lo puede tener muy claro”, manifestó, sumando un nuevo nivel de tensión.

    Este cruce dejó en evidencia no solo diferencias de opinión, sino también estilos opuestos dentro de la convivencia del reality. Mientras Pamela López sostenía una postura de haber sido víctima de una agresión, Samahara Lobatón rechazaba esa versión, considerándola exagerada y vinculándola a intereses personales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Samahara Lobatón lanza feroz ataque contra Pamela López: “Todo el Perú ve lo doble cara y falsa que es”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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