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Alejandra Baigorria llega al Perú y se quiebra ante grave acusación de Magaly Medina sobre su 'obra social': “Se mete con...”

Alejandra Baigorria regresó al Perú luego de viajar a Miami, dejando a Said Palao solo en su cumpleaños, y no pudo evitar quebrarse al referirse a las acusaciones de Magaly Medina, quien la señaló de engañar al público con su obra social, asegurando que en realidad tendría fines lucrativos.

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    Alejandra Baigorria llega al Perú y se quiebra ante grave acusación de Magaly Medina sobre su 'obra social': “Se mete con...”
    Alejandra Baigorria llega al Perú y se quiebra ante grave acusación de Magaly Medina
    Alejandra Baigorria llega al Perú y se quiebra ante grave acusación de Magaly Medina sobre su 'obra social': “Se mete con...”

    Alejandra Baigorria regresó de Miami y se mantuvo atenta a las declaraciones de Magaly Medina, quien afirmó que su proyecto social ‘Agarra tu gringa’ tendría como principal objetivo generarle ingresos, en lugar de beneficiar a personas necesitadas con el dinero recaudado por la venta de tickets del sorteo benéfico.

    ¿Cómo reaccionó la rubia ante estas acusaciones, con la voz entrecortada?

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    PUEDES VER: Magaly Medina aplaude cruel medida de Alejandra Baigorria contra Said Palao en medio de su cumpleaños

    Alejandra Baigorria vuelve al Perú y responde a Magaly Medina

    A su llegada desde Miami, Alejandra Baigorria fue abordada por el programa ‘Arriba Mi Gente’, donde respondió a los señalamientos de Magaly Medina, quien la acusó de engañar al público con su iniciativa ‘Agarra tu gringa’, presentada como un proyecto solidario en el que se sortean premios de alto valor y cuyos fondos serían destinados a personas vulnerables.

    “Aquellos que están comprando esta idea que tiene ella, claramente es un negocio lo que está haciendo, eso de la fachada de ‘ay, estamos construyendo un albergue de perritos y gatitos lo harán con el 1% de las ganancias que va tener. Pero el resto es negocio, porque es un negocio”, dijo la pelirroja asegurando que la rubia de beneficiará económicamente.

    Tras estas declaraciones, la empresaria no pudo contener las lágrimas al referirse a su proyecto y a las fuertes críticas que ha recibido tras los comentarios de Magaly Medina.

    “Yo estoy de acuerdo que ustedes tengan una opinión, pero muy diferente es querer destruirme, eso es maldad. Yo felizmente tengo mi corazón lleno de Dios y de ayuda. Y porseacaso no se me entrecorta la voz por nada más de lo que está haciendo esta mujer, ella va decir ‘no, eso no te hecho no’. Sí lo estás haciendo, porque te estás metiendo con mi negocio, el cual yo me saco la mugre diciendo que hay una obra social de un sol. A ver si ella hace una obra social”, dijo a los periodistas.

    Además, Baigorria manifestó que las críticas la hacen sentir como si hubiera cometido un error, especialmente tras el ampay de Said Palao, pese a que —según indicó— él sería responsable de sus propios actos. En ese contexto, la empresaria también reveló los proyectos sociales que planea ejecutar con las ganancias obtenidas.

    “Seguiré haciendo las obras sociales que quiero hacer canchas de fútbol en lugares donde no hay, agua donde no hay, sí, yo lo quiero hacer y eso voy a hacer. No me felicitas, porque así no fue en tu programa. Destrúyanme, hagan lo que quieran, pero no se metan con mis negocios que es lo que más amo y lo que más me cuesta, por eso me pongo así”, agregó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alejandra Baigorria llega al Perú y se quiebra ante grave acusación de Magaly Medina sobre su 'obra social': “Se mete con...”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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