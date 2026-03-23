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Sigue la polémica en ‘YO SOY’: Fans ABUCHEAN a imitador de Frank Sinatra y le habrían lanzado BOTELLAZOS tras supuesto audio contra “Gustavo Cerati”

Álvaro Daniel, imitador de Frank Sinatra en ‘Yo Soy’ recibió el rechazo del público.

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    Sigue la polémica en ‘YO SOY’: Fans ABUCHEAN a imitador de Frank Sinatra y le habrían lanzado BOTELLAZOS tras supuesto audio contra “Gustavo Cerati” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Latina / X / TikTok
    Sigue la polémica en ‘YO SOY’: Fans ABUCHEAN a imitador de Frank Sinatra y le habrían lanzado BOTELLAZOS tras supuesto audio contra “Gustavo Cerati”

    ¡No se lo perdonan! El artista Álvaro Daniel, imitador de Frank Sinatra en el reality de canto e imitación ‘Yo Soy’ se encuentra en el “ojo de la tormenta” tras filtrarse un supuesto audio de él, dejando mal a su compañero Fer Sosa, imitador de Gustavo Cerati.

    Tras esta situación, diferentes fans llegaron a Latina para buscar a sus imitadores favoritos; sin embargo cuando se percataron que Daniel estaba en la puerta, empezaron a enviar improperios en contra del artista.

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    PUEDES MIRAR: ESCÁNDALO en YO SOY: Imitador de Frank Sinatra es EXPUESTO en audio donde habría ¿intentado PERJUDICAR a su COMPAÑERO?

    Fans abuchean a imitador de Frank Sinatra, Álvaro Daniel

    El sábado 21 de marzo se realizó la final de ‘Yo Soy’ coronando al artista Ricardo Martín, quien imita al vocalista de Oasis, Liam Gallagher. El triunfo de Gallagher debería haber sido el centro de atención; sin embargo se vio opacado por la polémica entre lo imitadores de Frank Sinatra y Gustavo Cerati.

    Recordemos que se filtró un supuesto audio, perteneciente Álvaro Daniel (imitador de Frank Sinatra) en contra de Fer Sosa (imitador de Gustavo Cerati). Al escuchar dichas palabras, el público demostró su rechazo y se produjo un altercado a las afueras del canal de Jesús María.

    Todo sucedió cuando el imitador de Frank Sinatra ese encontraba en la puerta de Latina. Aquí, un grupo de personas empezó a gritarle improperios y también le habrían lanzado cosas. Así lo mencionó uno de los testigos.

    Fuente: X
    Fuente: X

     

     

     

     

    SOBRE EL AUTOR:
    Sigue la polémica en ‘YO SOY’: Fans ABUCHEAN a imitador de Frank Sinatra y le habrían lanzado BOTELLAZOS tras supuesto audio contra “Gustavo Cerati”
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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