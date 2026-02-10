Sergio Peña ENCARA a usuaria que lo cuestionó y lanza dura frase: "Invierte tu tiempo en una buena educación"

Wapa.pe
Sergio Peña reaparece en redes junto a Camila Ganoza en medio de la denuncia que enfrenta y responde con dureza a las críticas por su relación. 

    Sergio Peña expresa su amor por su pareja Camila Ganoza. | Composición Wapa
    Mientras enfrenta una fuerte controversia por una denuncia de presunto abuso, Sergio Peña volvió a ser tendencia tras reactivar su presencia en redes sociales. El mediocampista, recientemente incorporado al Sakaryaspor, compartió una imagen junto a su pareja Camila Ganoza, una publicación que no pasó desapercibida y que rápidamente generó reacciones encontradas.

    La fotografía fue difundida a través de las historias de Instagram y coincidió con la reapertura del perfil de Ganoza, lo que desató una avalancha de comentarios. Muchos usuarios cuestionaron el momento elegido para mostrarse públicamente en pareja, considerando el proceso judicial que atraviesa el futbolista.

    El futbolista responde y sale en defensa de su relación

    Lejos de mantenerse en silencio, Sergio Peña decidió enfrentar directamente las críticas. En respuesta a una usuaria que cuestionó la publicación, el jugador escribió un mensaje contundente, defendiendo su vida privada y rechazando los ataques hacia su pareja.

    “Eso es lo que te convierte en una persona ignorante que no tiene personalidad y mucho menos una vida agradable”.

    El futbolista continuó su descargo señalando que muchas personas opinan sin conocer a quienes están detrás de una cuenta personal: “Te metes a una cuenta de una persona que no conoces para comentar cosas que solo te hacen ver de la manera más ridícula que puede existir”.

    Estas palabras se viralizaron rápidamente y dividieron a los usuarios entre quienes respaldaron su postura y quienes consideraron inapropiado el tono de la respuesta.

    “Invierte tu tiempo en una buena educación”, el mensaje final de Peña

    En su pronunciamiento, Peña también cuestionó la dinámica de las redes sociales y el afán de algunos usuarios por generar polémica a partir de rumores. Según expresó, existe una tendencia a construir versiones sin sustento para alimentar el morbo.

    “Diciendo cosas que solo te convierten en una más de todas las personas que sin saber una verdad se la inventan”.

    El mensaje concluyó con una reflexión personal, en la que exhortó a sus detractores a enfocarse en su propia vida y entorno familiar: “Vive tu vida y sé feliz, invierte tu tiempo en una buena educación y en darle amor a tu familia”.

    Desde que se hicieron públicos los detalles del proceso legal que enfrenta, la relación entre Sergio Peña y Camila Ganoza ha quedado bajo constante escrutinio, y cada aparición pública del futbolista continúa generando debate.

    ;