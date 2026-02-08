Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Bad Bunny SACUDE el Super Bowl 2026: a qué hora es el show de medio tiempo y dónde verlo EN VIVO ONLINE

Natalia Málaga sorprende con emotiva dedicatoria a Eva Ayllón por el día de su cumpleaños: "Te quiero..."

Eva Ayllón celebra su cumpleaños entre muestras de cariño en redes, destacando el emotivo saludo de Natalia Málaga, quien expresó amor y admiración.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Natalia Málaga sorprende con emotiva dedicatoria a Eva Ayllón por el día de su cumpleaños: "Te quiero..."
    Natalia Málaga sorprende con emotiva dedicatoria a Eva Ayllón por su cumpleaños. | Composición Wapa | Instagram
    Natalia Málaga sorprende con emotiva dedicatoria a Eva Ayllón por el día de su cumpleaños: "Te quiero..."

    ¡Reflaja su amistad! Eva Ayllón celebró un año más de vida rodeada de cariño, mensajes y emotivas muestras de afecto que inundaron las redes sociales. La querida intérprete criolla compartió su alegría con sus seguidores, quienes le dedicaron palabras de admiración y buenos deseos. Sin embargo, entre todos los saludos, uno destacó con fuerza y ternura: el especial mensaje que le envió Natalia Málaga, demostrando el fuerte lazo que las une.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Darinka Ramírez arremete contra Farfán por no pagar la pensión escolar de su hija: "Me deja en la deriva"

    Natalia Málaga dedica emotivas palabras a Eva Ayllón por su cumpleaños

    Firme en su estilo directo, pero siempre cariñosa con su círculo cercano, la exvoleibolista Natalia Málaga no dejó pasar la ocasión y le dedicó un mensaje lleno de afecto. “¡Feliz vida, mamita! Que sigas cumpliendo muchos años más y disfrutando todo lo que haces”, escribió, dejando ver la gran cercanía y complicidad que la une con la cantante.

    wapa.pe

    Pero Natalia fue más allá y reafirmó el profundo cariño y respeto que siente por Eva. “Te quiero mucho, a cargar baterías que se vienen muchas cosas buenas”, añadió, demostrando que celebra no solo su onomástico, sino también todo lo que aún le depara tanto en lo profesional como en lo personal.

    La reacción de Eva llegó casi de inmediato: una seguidilla de emojis de corazón que sellaron el emotivo intercambio. Sin duda, lo que comparten va más allá de una simple amistad; es un vínculo de años, sostenido por lealtad, admiración y mucho afecto. Y en una fecha tan significativa, Natalia no podía estar ausente.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Flavia Laos enfurece y encara a Milenka por mala organización de show por presentación de canción

    Natalia Málaga y el origen de cómo inició su especial amistad con Eva Ayllón

    En su reciente paso por el pódcast de Magaly Medina, Natalia Málaga llamó la atención al contar aspectos personales sobre cómo nació su vínculo con Eva Ayllón. Detalló que el acercamiento surgió tras una coordinación con Leyla Chihuán, quien ayudó a concretar un encuentro entre la cantante y su equipo.

    A partir de ahí llegaron invitaciones a espectáculos que le permitieron tratarla fuera de los escenarios. “Me invitó a uno de sus shows (…) Luego me la encuentro en un cumpleaños de Leyla y empezamos a tener más conexión”, relató. Con el tiempo, las reuniones constantes y amistades en común afianzaron la confianza. Málaga contó que eso también la llevó a involucrarse en asuntos laborales para apoyarla. “La empecé a ayudar más serio en el tema de su carrera, porque tú te encuentras con promotores y gente bien viva”, afirmó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Natalia Málaga sorprende con emotiva dedicatoria a Eva Ayllón por el día de su cumpleaños: "Te quiero..."
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Flavia Laos enfurece y encara a Milenka por mala organización de show por presentación de canción

    Revelan la segunda FALTA GRAVE que Pamela López habría cometido contra sus hijos y que desató el pedido de PRISIÓN EFECTIVA

    Dayron Martin difunde insólita prueba que afirma que Pamela López habría sido su “amante” y la comparte en carta notarial

    Pamela Franco abadona Lima con su hija en medio de pedido de prisión efectiva para Pamela López

    Familia de Paul Michael enfurece contra Pamela Franco en medio de pedido de prisión efectiva contra Pamela López

    Lo más vistos en Farándula

    Christian Cueva: abogado asegura que Pamela López podría ir a prisión en cualquier momento por presunto desacato reiterado

    María Pía se incomoda con confesión íntima de Dafo sobre ella y Timoteo: "¡No vayas a decir nada!"

    Christian Cueva impone inesperada CONDICIÓN para salvar a Pamela López de la prisión efectiva: "Por el bien de sus hijos"

    ‘JB Noticias’ se burla de la cirugía de 'Mascaly' luciendo pañuelo, pero sucede algo "inesperado" que hace huir a todos

    Ariadna Vargas Llosa, nieta de Mario Vargas Llosa, sorprende al ingresar como candidata oficial del Miss Perú-USA 2026

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    d'Uchis Sweets & Cakes

    Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;