Eva Ayllón celebra su cumpleaños entre muestras de cariño en redes, destacando el emotivo saludo de Natalia Málaga, quien expresó amor y admiración.

¡Reflaja su amistad! Eva Ayllón celebró un año más de vida rodeada de cariño, mensajes y emotivas muestras de afecto que inundaron las redes sociales. La querida intérprete criolla compartió su alegría con sus seguidores, quienes le dedicaron palabras de admiración y buenos deseos. Sin embargo, entre todos los saludos, uno destacó con fuerza y ternura: el especial mensaje que le envió Natalia Málaga, demostrando el fuerte lazo que las une.

Natalia Málaga dedica emotivas palabras a Eva Ayllón por su cumpleaños

Firme en su estilo directo, pero siempre cariñosa con su círculo cercano, la exvoleibolista Natalia Málaga no dejó pasar la ocasión y le dedicó un mensaje lleno de afecto. “¡Feliz vida, mamita! Que sigas cumpliendo muchos años más y disfrutando todo lo que haces”, escribió, dejando ver la gran cercanía y complicidad que la une con la cantante.

Pero Natalia fue más allá y reafirmó el profundo cariño y respeto que siente por Eva. “Te quiero mucho, a cargar baterías que se vienen muchas cosas buenas”, añadió, demostrando que celebra no solo su onomástico, sino también todo lo que aún le depara tanto en lo profesional como en lo personal.

La reacción de Eva llegó casi de inmediato: una seguidilla de emojis de corazón que sellaron el emotivo intercambio. Sin duda, lo que comparten va más allá de una simple amistad; es un vínculo de años, sostenido por lealtad, admiración y mucho afecto. Y en una fecha tan significativa, Natalia no podía estar ausente.

Natalia Málaga y el origen de cómo inició su especial amistad con Eva Ayllón

En su reciente paso por el pódcast de Magaly Medina, Natalia Málaga llamó la atención al contar aspectos personales sobre cómo nació su vínculo con Eva Ayllón. Detalló que el acercamiento surgió tras una coordinación con Leyla Chihuán, quien ayudó a concretar un encuentro entre la cantante y su equipo.