El informe de 'Magaly TV: La Firme' sitúó a Luigui Carbajal en la controversia tras mostrar imágenes de su ingreso a un hotel de Lince, donde aseguró ir por motivos laborales.

El más reciente informe de ‘Magaly TV: La Firme’ ha colocado nuevamente a Luigui Carbajal en el centro de la controversia al revelar imágenes de su ingreso a un hotel de Lince. La versión del cantante, quien afirmó haber acudido por motivos laborales, quedó en duda luego de la verificación realizada por el programa, pues el establecimiento lo habría desmetido.

El informe que dejó expuesto a Luigui Carbajal

Un reciente reportaje de 'Magaly TV: La Firme' volvió a poner a Luigui Carbajal en el foco mediático luego de difundir imágenes del artista ingresando solo a un conocido hotel de Lince. Consultado por el programa, el cantante sostuvo que su visita respondía a temas laborales, asegurando que acudió al lugar para grabar un pódcast.

Para contrastar su versión, el reportero del programa se dirigió al establecimiento y consultó directamente en recepción si las habitaciones podían ser alquiladas para realizar grabaciones. Su pregunta fue clara: “Hola, ¿qué tal? Una consulta, ¿aquí se alquila para hacer pódcasts?”. La respuesta del personal fue inmediata y tajante: “Para pódcasts, no, compañero… Todos son para parejas”.

La respuesta del hotel encendió dudas sobre la explicación de Luigui, generando un momento incómodo durante la emisión. El periodista no tardó en reaccionar al contraste entre ambas versiones: “Uy, solo hotel de parejas. Entonces, ¿Luigui nos ha querido ver la cara, acaso?”. La voz en off del informe reforzó la escena con una expresión que se volvió viral: “Pucha, hermano, estos son los casos donde se aplica la famosa frase: No aclares, que oscureces”.

Pese al desmentido del establecimiento, el cantante sostuvo su versión e incluso aseguró que el contenido estaba disponible en redes sociales. “Le puedo compartir el link sin ningún problema”, afirmó. Sin embargo, al pedírsele la fecha exacta de la supuesta grabación, su respuesta dejó más preguntas que certezas: “¿Cuándo habré grabado eso, hermano? No lo sé. Voy a varios pódcasts que no sé cuándo habrá sido la grabación”.

Solo cuando el reportero le precisó: “Exactamente el 18 de septiembre es”, Luigui respondió: “Sí, seguramente, ¿no? Seguramente”, para luego cortar la entrevista con un apuro evidente: “Ya me voy volando, porque ya te brindé los minutos que me pediste”.

La esposa de Luigui Carbajal sale al frente y responde a las especulaciones

La reciente difusión de un video que muestra a Luigui Carbajal ingresando solo a un hotel generó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a cuestionar la estabilidad de su relación con Diana García, sobrina de Ricky Trevitazzo. En medio del revuelo virtual, la reacción de la pareja del cantante tomó protagonismo.

Ante la creciente curiosidad del público, García utilizó sus plataformas sociales para aclarar el tema. Publicó una fotografía tomada el mismo día en que Carbajal fue captado, destacando que él llevaba la misma prenda que aparece en las imágenes emitidas por televisión.

“Para los que andan preocupados. Jueves 18 de setiembre, fue una transmisión en vivo. Está con la misma polera. Si tienen dudas ingresen a la página”, escribió la esposa del artista, dejando en claro su posición.