Maju Mantilla vivió terrible momento por culpa de sacerdote en pleno velorio de su madre

Doctora Dora Correa Navarro revela el secreto de Christian Cueva y Pamela López: recibieron un exclusivo tratamiento facial con esperma de salmón

La reconocida especialista en medicina estética y regenerativa, Dora Correa Navarro, vuelve a ser noticia al revelar que el futbolista Christian Cueva y su aún esposa Pamela López apostaron por un exclusivo tratamiento facial con esperma de salmón, una técnica innovadora que está marcando tendencia entre celebridades internacionales.

    Doctora Dora Correa Navarro revela el secreto de Christian Cueva y Pamela López: recibieron un exclusivo tratamiento facial con esperma de salmón
    Doctora Dora Correa Navarro revela el secreto de Christian Cueva y Pamela López: recibieron un exclusivo tratamiento facial con esperma de salmón | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Doctora Dora Correa Navarro revela el secreto de Christian Cueva y Pamela López: recibieron un exclusivo tratamiento facial con esperma de salmón

    El procedimiento, conocido por sus potentes propiedades regenerativas y antioxidantes, utiliza extracto de esperma de salmón rico en ADN y péptidos naturales que estimulan la producción de colágeno, mejoran la textura de la piel y aportan una hidratación profunda. El resultado es un rostro más luminoso, firme y rejuvenecido, sin necesidad de cirugía ni tiempo de recuperación.

    “El facial con esperma de salmón es uno de los tratamientos más solicitados por su capacidad para revitalizar la piel desde el interior. Ayuda a disminuir líneas de expresión, mejora la elasticidad y aporta un brillo natural que se nota desde la primera sesión”, explica la doctora Correa Navarro, considerada la ‘doctora de las estrellas’.

    Reconocida por introducir en el Perú las técnicas estéticas más innovadoras del mundo, la especialista destaca que este tratamiento, originario de Corea y muy popular en Estados Unidos y Europ, es completamente seguro y está diseñado para hidratar, regenerar y proteger la piel del daño ambiental.

    Es ideal para personas con piel opaca, deshidratada o que buscan un efecto tensor y luminoso sin recurrir a procedimientos invasivos. Además, estimula la regeneración celular, logrando un cutis más joven, terso y saludable”, añade la médica peruana.

    Con este exclusivo tratamiento, Christian Cueva y Pamela López se suman a la lista de personalidades nacionales e internacionales que confían en la experiencia de Dora Correa Navarro, quien se consolida como una de las profesionales más influyentes y reconocidas en la medicina estética latinoamericana.

    SOBRE EL AUTOR:
    Doctora Dora Correa Navarro revela el secreto de Christian Cueva y Pamela López: recibieron un exclusivo tratamiento facial con esperma de salmón
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia.

