Melanie Martínez no calló más sobre conflicto de su hija con Christian Domínguez y confirmó la razón

Melanie Martínez decidió hablar públicamente y contar aspectos del distanciamiento entre Chistian Domínguez y su hija. Según reveló, la joven habría tenido una fuerte reacción emocional al sentirse desplazada y poco importante para el cantante.

En una reciente emisión de su programa, Magaly Medina compartió una conversación privada con Melanie Martínez, madre de Camila, la hija adolescente de Christian Domínguez, quien desde hace meses atraviesa una compleja situación familiar. El distanciamiento entre padre e hija habría tenido su origen en un incidente ocurrido en la vivienda del cantante, donde también estaban presentes Karla Tarazona, actual pareja de Domínguez, y los hijos de ella.

De acuerdo con Melanie, el conflicto estalló durante el fin de semana del Día del Padre, cuando Camila ya había tenido discusiones telefónicas con su padre, reclamándole falta de atención y apoyo. “Camila ya le había reclamado muchas cosas. Por este mismo suceso, en la casa de Christian, tuvo un quiebre con su papá. Cada uno tenía su postura. Camila no se sintió apoyada, creyó que él defendía a otras personas antes que a ella”, explicó.

La adolescente habría sentido que nuevamente no era prioridad en la vida de su padre. Sus reclamos se centraban en una necesidad fundamental: compartir tiempo a solas con él, sentirse escuchada y protegida. “¿Cuándo me va a tocar a mí?”, solía preguntarle, según relató su madre.

Christian Domínguez le había prometido no retomar la relación con Karla Tarazona

Melanie también señaló que Christian Domínguez le había prometido a su hija no retomar su relación con Karla Tarazona, consciente del malestar que eso le causaba. “Mi hija le dijo: ‘No estarás pensando en volver, ¿no? Porque tú sabes lo que yo he pasado con ella’”, contó Melanie. Sin embargo, pese a esa promesa, la reconciliación se habría concretado, lo que terminó por quebrar la confianza de Camila.

Lo más delicado, según la madre, ocurrió después. Melanie afirmó que en un podcast conducido por allegados a Christian se hicieron insinuaciones inapropiadas sobre su hija, mencionándola con nombre y apellido, lo que consideró una falta de respeto y de protección paternal. “Permitió que hablaran mal de su hija sin poner límites. ¿Dónde está el amor que dice sentir? ¿Por qué no la defendió?”, cuestionó con indignación.

La falta de reacción de Domínguez para defender a Camila o aclarar públicamente lo ocurrido, junto con su silencio frente a las insinuaciones del podcast, habrían intensificado la distancia. Melanie asegura que su hija “reventó” emocionalmente y que lleva tiempo preguntándose por qué su padre no está presente. “Yo tratando de limpiarle la cara, igual yo quedo mal”, lamentó.

Magaly Medina reflexionó sobre el tema y señaló que los padres deben manejar este tipo de situaciones con sensibilidad. “Los adultos tenemos derecho a rehacer nuestras vidas, pero no podemos dejar a nuestros hijos de lado. Hay que saber cuál es la prioridad. Si tus hijos están siendo afectados por una relación, hay que averiguar el porqué y actuar en consecuencia”, expresó.

La periodista coincidió además en que “el manejo de las familias ensambladas no es sencillo, se necesita inteligencia emocional para evitar que los hijos de anteriores relaciones se sientan desplazados o heridos”. En este caso, Camila nunca habría mantenido una buena relación con Karla Tarazona, lo que habría provocado tensiones constantes y finalmente un alejamiento que parece irreversible.