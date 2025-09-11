Wapa.pe
Maju Mantilla se pronuncia y ENCARA a Gustavo Salcedo tras ser acusada de infidelidad: "Esta separación es entre tú y yo"

Vasco Madueño hace oídos sordos a las críticas de Magaly y defiende el vínculo con Guillermo Dávila: “Él es cálido y amoroso”

Vasco Madueño defendió a su padre Guillermo Dávila tras críticas de Magaly Medina, resaltando su cercanía y recordando su emotivo reencuentro en un concierto benéfico.

    Vasco Madueño hace oídos sordos a las críticas de Magaly y defiende el vínculo con Guillermo Dávila: “Él es cálido y amoroso”
    Vasco Madueño defendió a su padre, el cantante Guillermo Dávila. | Composición Wapa.
    Vasco Madueño hace oídos sordos a las críticas de Magaly y defiende el vínculo con Guillermo Dávila: “Él es cálido y amoroso”

    Vasco Madueño salió al frente para responder a las declaraciones de Magaly Medina, quien acusó a Guillermo Dávila de aprovecharse de su hijo para atraer público a su más reciente concierto. Lejos de guardar silencio, el joven tenor dejó en claro que su relación con el cantante venezolano avanza de manera positiva y con un vínculo más sólido cada día.

    “Vivo el día a día, la relación con mi papá se está construyendo a muy buen ritmo, es cálido y amoroso. El ambiente es una jungla y sus consejos son bastante valiosos, tiene experiencia de sobra, es muy profesional”, comentó Vasco, quien este 19 de septiembre se presentará en Tierra Baldía de Miraflores.

    Magaly Medina cuestiona la cercanía entre padre e hijo

    La conductora de espectáculos puso en duda las intenciones de Guillermo Dávila al compartir escenario con su hijo, sugiriendo que habría sido una estrategia para llenar butacas.

    “Ahora recién se quiere mostrar como dadivoso, amoroso, con ese hijo que negó, todo porque tenía unas presentaciones y tenía que llenar un escenario. Yo creo que de alguna forma él utilizó a su hijo para traer gente a su concierto y como acá somos desmemoriados…”, señaló Magaly con dureza.

    Estas palabras generaron debate en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes respaldan a Vasco y quienes comparten el escepticismo de la periodista.

    El emotivo reencuentro sobre el escenario

    Cabe recordar que en diciembre de 2024 padre e hijo compartieron escenario por primera vez en un concierto benéfico organizado por Vasco para apoyar el tratamiento médico de su madre, Jessica Madueño, quien lucha contra el cáncer.

    Aquella noche, la aparición sorpresa de Guillermo Dávila fue presentada por Patricio Suárez Vértiz. El venezolano subió al escenario, abrazó a su hijo y ambos interpretaron juntos el tema “Solo pienso en ti”.

    “De verdad, Vasco, estás haciéndolo muy bien, te felicito nuevamente, vuelvo a repetir que estoy orgulloso de ti”, expresó el intérprete, generando uno de los momentos más emotivos de la velada.

