Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Jaime Chincha muere a los 48 años: familiares despiden al periodista en ceremonia íntima

Madre de la tiktoker Milenka Nolasco arremete contra Janet Barboza: "Vieja, ¿cómo se va a igualar a una niña?"

La madre de Milenka Nolasco arremetió contra Janet Barboza en vivo, elevando la polémica con duros calificativos hacia la conductora.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Madre de la tiktoker Milenka Nolasco arremete contra Janet Barboza: "Vieja, ¿cómo se va a igualar a una niña?"
    Madre de la tiktoker Milenka contra Janet Barboza | Composición Wapa
    Madre de la tiktoker Milenka Nolasco arremete contra Janet Barboza: "Vieja, ¿cómo se va a igualar a una niña?"

    Milenka Nolasco, la tiktoker peruana, continúa en el centro de la polémica tras su visita al cementerio Presbítero Maestro. Los recientes comentarios de Janet Barboza en América Hoy sobre el hecho no fueron bien recibidos, desatando la reacción de la madre de la influencer, quien no dudó en arremeter contra la conductora con fuertes palabras durante una transmisión en vivo.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Pamela Franco lanza dura publicación tras confirmarse traición de Christian Cueva: "Nadie más te amará como yo"

    Madre de Milenka Nolasco la defiende de Janet Barboza

    Durante un en vivo en redes sociales, Milenka y su madre comentaron los señalamientos que Janet Barboza hizo en América Hoy, tras la denuncia de la trabajadora del cementerio que perdió su empleo por el En Vivo en Kick de la tiktoker. Algunos fans de Milenka le sugirieron a su madre invitar a Janet a una transmisión, y al principio ella se mostró entusiasmada por recibir a "las Rulitos". "Buena idea, causa, la voy a invitar a mi programa, a mi 'Cocinando'", dijo.

    Pero luego Milenka le hizo escuchar audios donde Janet lanzaba un fuerte comentario sobre ella, lo que cambió por completo la actitud de su madre, quien comenzó a dirigirse a la conductora con duros calificativos. "Oye, esa vieja co... (mami, defiéndeme, yo no me puedo igualar, porque ella es mayor de edad, pero tú...) oye, ¿cómo una... se va a igualar a una niña? ¿Payasada? Payasada lo que haces tú ahí hablando hu...", manifestó.

    Por su parte, Janet Barboza respondió con calma a los comentarios de la madre de Milenka y reconoció que ahora comprende por qué en ocasiones la influencer tiene opiniones desatinadas, dando a entender que tal vez lo aprendió de su madre.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Sol Carreño y Mónica Delta se quiebran al dedicarle últimas palabras a Jaime Chincha: “Lo vamos a extrañar

    El origen del conflicto: un live en el cementerio sin autorización

    Todo comenzó con la famosa transmisión en vivo que Milenka Nolasco realizó en el Cementerio Presbítero Maestro junto a su compañero Emil. Lo que parecía una divertida aventura con disfraces se convirtió en un problema serio: la guía que acompañaba el recorrido fue sancionada y suspendida de su turno nocturno. La situación rápidamente llamó la atención de los medios. Janet Barboza, conocida por su estilo directo, opinó sobre el caso, provocando el malestar de la familia de Milenka. Fue entonces cuando la madre de la influencer decidió intervenir.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Madre de la tiktoker Milenka Nolasco arremete contra Janet Barboza: "Vieja, ¿cómo se va a igualar a una niña?"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Susana Alvarado frena a animador de Corazón Serrano tras iniciar romance con Paco Bazán

    Jazmín Pinedo anuncia la llegada de un bebé con tierna fotografía: “Por fin puedo contarles, me explota el corazón”

    Hija de Christian Meier y Marisol Aguirre brilla en Londres tras graduarse de importante escuela

    Christian Cueva le habría sido INFIEL a Pamela Franco cuando iniciaron su relación, reveló Vanessa Pumarica: "Ella sufría y lloraba"

    Greissy Ortega se pronuncia tras revelarse chats y audios donde busca perder a su hija

    Lo más vistos en Farándula

    Pamela López revela por qué no quiere que Pamela Franco se acerque a sus hijos

    Fiorella Rodríguez 'enfureció' contra Magaly Medina por hablar de su físico delante de su novio 20 años menor

    Milena Zárate ‘EXPONE’ a Randol Pastor y revela lo que realmente busca de Greissy Ortega: “Lo que no pudo conseguir con la hermana ni el cuñado”

    ¿Quién es Luis Ávalos, exesposo de Andrea Llosa y por qué terminaron su matrimonio tras 15 años?

    Sebastián Rulli llegó a Lima por primera vez y se enamoró de la gastronomía peruana: "Delicioso"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Marco aldany - Pueblo Libre

    Corte de cabello para dama + lavado + masaje capilar + aplicación aldany

    PRECIO

    S/ 33.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;