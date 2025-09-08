Milenka Nolasco, la tiktoker peruana, continúa en el centro de la polémica tras su visita al cementerio Presbítero Maestro. Los recientes comentarios de Janet Barboza en América Hoy sobre el hecho no fueron bien recibidos, desatando la reacción de la madre de la influencer, quien no dudó en arremeter contra la conductora con fuertes palabras durante una transmisión en vivo.

Madre de Milenka Nolasco la defiende de Janet Barboza

Durante un en vivo en redes sociales, Milenka y su madre comentaron los señalamientos que Janet Barboza hizo en América Hoy, tras la denuncia de la trabajadora del cementerio que perdió su empleo por el En Vivo en Kick de la tiktoker. Algunos fans de Milenka le sugirieron a su madre invitar a Janet a una transmisión, y al principio ella se mostró entusiasmada por recibir a "las Rulitos". "Buena idea, causa, la voy a invitar a mi programa, a mi 'Cocinando'", dijo.

Pero luego Milenka le hizo escuchar audios donde Janet lanzaba un fuerte comentario sobre ella, lo que cambió por completo la actitud de su madre, quien comenzó a dirigirse a la conductora con duros calificativos. "Oye, esa vieja co... (mami, defiéndeme, yo no me puedo igualar, porque ella es mayor de edad, pero tú...) oye, ¿cómo una... se va a igualar a una niña? ¿Payasada? Payasada lo que haces tú ahí hablando hu...", manifestó.

Por su parte, Janet Barboza respondió con calma a los comentarios de la madre de Milenka y reconoció que ahora comprende por qué en ocasiones la influencer tiene opiniones desatinadas, dando a entender que tal vez lo aprendió de su madre.

El origen del conflicto: un live en el cementerio sin autorización