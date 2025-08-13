Ronald Hidalgo rinde tributo al Divo de Juárez en dos conciertos imperdibles

Ronald Hidalgo , ganador de Yo Soy , rinde homenaje a Juan Gabriel con mariachi, orquesta y coros en vivo en Trujillo y Lima. Un espectáculo único para revivir los grandes éxitos del Divo de Juárez a nueve años de su partida. Entradas en Teleticket.

A nueve años de la partida del Divo de Juárez, su legado sigue más vigente que nunca. Para recordarlo, el ganador de Yo Soy 2012, Ronald Hidalgo, ofrecerá el espectáculo “Juan Gabriel Vive”, una puesta en escena de gala que contará con el Mariachi De Mi Pueblo, orquesta en vivo y coros, en una noche llena de emoción y nostalgia.

La primera función se realizará el sábado 23 de agosto de 2025 en el Teatro San Juan de Trujillo (Jirón Independencia 647), mientras que la presentación central será el jueves 28 de agosto en el Teatro Canout de Lima (Av. Petit Thouars 4550, Miraflores), fecha exacta en la que se conmemoran nueve años del fallecimiento del ídolo mexicano. Ambas citas empezarán a las 8:00 p. m.

El evento contará con la participación especial del cantante Tony Cam y un repertorio que reunirá los clásicos eternos de Juan Gabriel, como “Querida”, “Así fue”, “Abrázame muy fuerte” y “Hasta que te conocí”, entre otros. Será un homenaje cargado de pasión y sensibilidad, para celebrar la obra de uno de los artistas más grandes de la música en español.