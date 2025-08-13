Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Romina responde contundente tras denuncia de Angie: “No entraré en dimes y diretes, esto se verá por lo legal”

Ronald Hidalgo rinde tributo al Divo de Juárez en dos conciertos imperdibles

Ronald Hidalgo, ganador de Yo Soy, rinde homenaje a Juan Gabriel con mariachi, orquesta y coros en vivo en Trujillo y Lima. Un espectáculo único para revivir los grandes éxitos del Divo de Juárez a nueve años de su partida. Entradas en Teleticket.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Ronald Hidalgo rinde tributo al Divo de Juárez en dos conciertos imperdibles
    El show se realizará en el Teatro Canout.
    Ronald Hidalgo rinde tributo al Divo de Juárez en dos conciertos imperdibles

    A nueve años de la partida del Divo de Juárez, su legado sigue más vigente que nunca. Para recordarlo, el ganador de Yo Soy 2012, Ronald Hidalgo, ofrecerá el espectáculo “Juan Gabriel Vive”, una puesta en escena de gala que contará con el Mariachi De Mi Pueblo, orquesta en vivo y coros, en una noche llena de emoción y nostalgia.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Monique Pardo gana juicio y logra compensación por accidente en programa de Gisela Valcárcel

    La primera función se realizará el sábado 23 de agosto de 2025 en el Teatro San Juan de Trujillo (Jirón Independencia 647), mientras que la presentación central será el jueves 28 de agosto en el Teatro Canout de Lima (Av. Petit Thouars 4550, Miraflores), fecha exacta en la que se conmemoran nueve años del fallecimiento del ídolo mexicano. Ambas citas empezarán a las 8:00 p. m.

    El evento contará con la participación especial del cantante Tony Cam y un repertorio que reunirá los clásicos eternos de Juan Gabriel, como “Querida”, “Así fue”, “Abrázame muy fuerte” y “Hasta que te conocí”, entre otros. Será un homenaje cargado de pasión y sensibilidad, para celebrar la obra de uno de los artistas más grandes de la música en español.

    Las entradas numeradas están disponibles en Teleticket. Una oportunidad única para cantar, recordar y sentir que “Juan Gabriel Vive” en cada una de sus canciones.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ronald Hidalgo rinde tributo al Divo de Juárez en dos conciertos imperdibles
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Ernesto Pimentel conmueve al revelar íntimo dolor por la pérdida de un hijo: "Dejó un vacío muy doloroso"

    Monique Pardo gana juicio y logra compensación por accidente en programa de Gisela Valcárcel

    Usuarios arremeten contra Ricardo Morán por impedir que concursante de 'Yo Soy' agradezca a Dios

    Lucecita Ceballos orgullosa de la imitación de Camilo Sesto que hizo su hijo en ‘Yo Soy’: "Tiene mucho potencial"

    Gisela Valcárcel reúne a su familia y revela su última voluntad antes de su muerte: "No quiero cámaras en mi entierro"

    Lo más vistos en Farándula

    Génesis Tapia, candidata al Congreso, genera controversia al desconcer funciones parlamentarias: “La censura es cuando se censuran”

    Thamara Medina reaparece y pide disculpas públicas a su madre y Alejandra Baigorria tras agresión en boda: “No me enorgullece lo que pasó”

    Yarita Lizeth rompe el silencio sobre el fin de su matrimonio con Patric Lundberg: “No hemos peleado”

    Angie Arizaga y Jota Benz dejan el Perú con su bebé por conmovedor motivo: "Parece un sueño"

    Cueva desmiente llamadas a Paul Michael y anuncia acciones legales contra Pamela López

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;