“Me robaron mi billetera con todas mis tarjetas y lo primero que hizo el ladrón fue comprarse una suscripción de Grindr. Bueno, les voy a contar cómo fue. Yo fui a entrenar al Smart Fit, no voy a decir cuál. Siempre, cada vez que termino de entrenar, me gusta ducharme porque después tengo que ir a grabar o hacer algo”, comentó.

“En fin… Entonces, nada, me estaba bañando, y aunque asomaba la cabeza cada cierto tiempo para ver que mis cosas estuvieran ahí, el ladrón sabía cómo hacerlo: lo hizo rapidísimo y ni me di cuenta”, relató el actor, quien mencionó que llevaba su celular al baño, lo cual impidió que también se lo robaran, ya que lo utiliza para escuchar música mientras se ducha.

Una vez notó el robo, procedió a bloquear todas sus tarjetas bancarias de forma inmediata. “Por suerte, mi teléfono lo había metido dentro de la ducha conmigo porque me baño escuchando música. Sí, lo pude detener, pero a mi billetera no. Lo primero que hice al salir fue cancelar mis tarjetas, como cualquier persona debería hacer. Por favor, no se confíen. No digan: ‘Voy a esperar, seguramente la encontró la persona de limpieza’. No hagan eso. Cancélenlas al momento”, recomendó.