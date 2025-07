"Durante la sentencia este hombre llora pidiéndome disculpas por lo que hizo y por cómo me hizo sentir, es irónico porque en un inicio lo único que yo pedía era que se disculpen conmigo por lo que hicieron TODOS ELLOS. Verlo quebrado me hizo sentir profunda tristeza porque no puedo evitar pensar en él; estando en un país donde ha hablado su lengua, enamorado con miedo de no ver a su hija en quien sabe cuánto tiempo, pensando en el dinero que tiene que pagar y en lo solo que debe sentirse", escribió Korina en su cuenta de Instagram.