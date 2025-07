El Poder Judicial sentenció al bailarín húngaro Vajda Zoltan Attila a 2 años y 6 meses de prisión por el delito de tocamientos indebidos en perjuicio de la presentadora Korina Rivadeneira. Sin embargo, debido a que la pena impuesta es considerada leve, esta será suspendida, por lo que no será recluido en un establecimiento penitenciario.

Entre las condiciones establecidas se encuentran no cambiar de domicilio en Perú sin autorización del Poder Judicial, no incurrir en un nuevo delito doloso y presentarse a control biométrico cada 60 días en el Consulado. Además, se dispuso que el procesado deberá pagar hoy mismo 10 mil soles como reparación civil a favor de Korina Rivadeneira.

Durante la intervención del Ministerio Público, la fiscal encargada del caso presentó un resumen de la declaración indagatoria brindada por Vajda Zoltan Attila, el bailarín acusado de tocamientos indebidos contra Korina Rivadeneira. En su testimonio, Vajda reconoció que “tocó donde no debía” y manifestó su arrepentimiento por lo ocurrido, pidiendo disculpas tanto a la víctima como a su familia. De acuerdo con la fiscal, el acusado calificó el hecho como “una situación desafortunada” y aseguró que no tuvo intención de agredir a Rivadeneira de forma inapropiada, señalando que el contacto se dio en el contexto de una coreografía durante una función de circo. No obstante, expresó su profundo pesar por lo sucedido.