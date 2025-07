Durante la entrevista, Ivana Yturbe enfatizó su deseo de ser madre nuevamente, pero reveló que un problema de salud de su abuelo ha sido un factor determinante en su decisión de esperar. “No, no, por favor. Todavía no. Sí, me muero de ganas (…) Mi abuelito está un poco mal y estamos muy enfocados en la familia en eso”, expresó la modelo, dejando claro que su prioridad en este momento es el bienestar de su ser querido.