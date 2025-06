Durante el programa, la joven reveló que llegó a ver a Farfán con Delany López en varias ocasiones, pero que él siempre lo negaba. “Me decía que era solo su amiga”, relató, explicando que, pese a las evidencias, decidió creerle. “Yo confiaba en todo lo que él me decía”, añadió, dejando en claro que en ese momento aún mantenían una conexión emocional y física, incluso intimidad. Por eso, el hecho de que el exfutbolista se relacionara con otras mujeres , especialmente con Delany, fue un golpe inesperado.

Darinka confesó que no solo se sintió traicionada, sino también utilizada. “No me gustó para nada. Le dije cómo era posible que se metiera con otras chicas si seguía teniendo intimidad conmigo”, contó con tono firme. La modelo dejó entrever que la situación fue humillante para ella, ya que sentía que había una confianza mutua que no fue respetada.