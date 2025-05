“Las veces que ha faltado ha sido por vacaciones, dice. Hemos conversado y no ha tenido tiempo de avisarme, pero como socios tenemos responsabilidades y no hay que dejar. Yo también tengo a mi hijo, tengo que ver cosas, y, sin embargo, estoy acá, soy responsable”, expresó visiblemente incómodo en Magaly TV: La Firme.

“He notado cosas que no me han gustado a lo largo de estos tres meses. Él lo sabe, porque mi cara no miente, yo no puedo aparentar”, comentó con seriedad. Para él, la vida personal no debería interferir con las responsabilidades profesionales. “Si estás en un proyecto, trata de terminarlo como debe ser”, agregó.