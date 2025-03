Recordemos las polémicas declaraciones que hizo la modelo Melissa Gate en el reality ‘La Casa de los Famosos’. “Me acuerdo de Jota, un peruano que ahora se casó y tiene hijo. Me utilizó y yo me dejé. Me empieza a hablar y yo ‘¿dónde es tu hotel?’ Yo creo que él tenía novia y no me dijo", confesó abiertamente mientras las cámaras captaban cada palabra, desatando una gran controversia.