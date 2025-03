"Déjenme vivir": Cueva no puede más y exige cese a los ataques tras revelaciones de Pamela López

Las confesiones de Pamela López en "El valor de la verdad" con Beto Ortiz dejaron al Perú en shock el último domingo 9 de marzo. Con historias que no se conocían sobre el matrimonio de Christian Cueva , el jugador apareció en el programa de YouTube, "Doble sentido", el cual conduce Pamela Franco , para dar su versión de los hechos.

"Vengo desde el año pasado con este tema. La gente se debe poner a pensar que estamos yendo contra la salud. A mí también me invitaron, pero si voy a hablar, esto no se va a acabar jamás. Nosotros ya hicimos un mea culpa. A mí me han tildado de todo. Déjenme vivir mi vida", agregó.