Integrante de BTS sufre INDIGESTIÓN por comer mucha comida peruana durante los últimos días: "Comí bastante"

V de BTS reveló que sufrió una indigestión tras comer comida peruana durante su estadía en Lima. El cantante sorprendió a las ARMY al explicar por qué sintió que no dio el 100 % en el concierto.

Kim Tae-hyung, mejor conocido como ‘V’, sorprendió a las ARMY durante el segundo concierto de BTS en el Estadio San Marcos, en Lima, al revelar que no se había sentido bien. El cantante surcoreano contó que había disfrutado tanto de la gastronomía peruana que terminó comiendo más de lo habitual. Esta situación habría afectado su desempeño durante el espectáculo, por lo que decidió dirigirse a sus seguidoras. ¿Qué dijo el integrante de BTS y por qué terminó pidiendo disculpas?

V de BTS revela que sufrió indigestión tras comer demasiada comida peruana

El viernes 9 de octubre, el Estadio San Marcos fue escenario de una nueva presentación de BTS, que reunió a miles de fanáticas peruanas dispuestas a cantar y bailar al ritmo de sus canciones favoritas. El grupo surcoreano volvió a encender los ánimos del público con un espectáculo lleno de emoción y energía.

Sin embargo, cuando la presentación estaba por llegar a su fin, V llamó la atención al compartir una experiencia inesperada relacionada con su estado de salud. El artista explicó que no se había encontrado del todo bien y vinculó su malestar con la comida peruana que había probado durante su estadía en el país.

A través de la traductora de la agrupación, el cantante contó que los sabores de la gastronomía nacional le habían gustado tanto que terminó excediéndose con las porciones. Según reconoció, la indigestión habría influido en cómo se sintió durante su presentación ante las ARMY.

"Yo creo que me indigesté un poco porque ayer comí comida peruana porque era muy rico y como comí bastante, al indigestarme creo que no di el 100% de mí. Lo siento. Por favor, tengan piedad de mí ¿Qué fue causa?", dijo en su segundo concierto en Perú.

V de BTS se disculpa con las ARMY por su desempeño durante el concierto en Lima

Tras contar lo sucedido, V dejó entrever su preocupación por la posibilidad de que sus seguidoras hubieran percibido que no se encontraba en las mejores condiciones durante el espectáculo. Por ello, aprovechó el momento para disculparse con el público y explicar por qué sintió que no había podido dar lo mejor de sí sobre el escenario.

La confesión del integrante de BTS también dejó ver cuánto había disfrutado de la gastronomía peruana durante su visita. Aunque el cantante reconoció que comer en exceso le habría provocado malestar, destacó que la comida le había parecido deliciosa.