Poncho Herrera arremete contra los haters del Super Bowl y compara su voz con la de Bad Bunny: “Yo cantaba peor”

Alfonso Herrera respondió con humor a las críticas sobre la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, liderado por Bad Bunny, no solo encendió el estadio, sino también las redes sociales. En medio de opiniones divididas sobre la presentación, una voz conocida del entretenimiento latino salió al frente para poner el foco en otro aspecto del show: su mensaje cultural.

Se trata de Alfonso Herrera, más conocido como Poncho, quien no dudó en intervenir en la conversación digital para relativizar las críticas y destacar el trasfondo del espectáculo.

El comentario de Poncho Herrera que se volvió viral

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el actor mexicano reaccionó a publicaciones que cuestionaban la interpretación vocal de Bad Bunny durante el show. Con un tono irónico y apelando a su pasado musical, Herrera escribió una frase que rápidamente se viralizó: “Yo cantaba peor en RBD… Acá lo importante es el mensaje Tía”.

El comentario fue interpretado como una defensa directa al artista puertorriqueño y, al mismo tiempo, como una crítica a quienes redujeron la presentación a un análisis técnico. La referencia a RBD, banda que marcó una generación, añadió un matiz de humor y autocrítica que fue celebrado por muchos usuarios.

Las reacciones no tardaron en llegar. Mientras un sector de seguidores respaldó la postura de Herrera y resaltó el impacto simbólico del show, otros mantuvieron una mirada más exigente, centrada en aspectos vocales y de ejecución en vivo.

Más que música: el mensaje detrás del show de Bad Bunny

El medio tiempo protagonizado por Bad Bunny se consolidó como uno de los momentos más comentados del Super Bowl LX, no solo por la magnitud de la vitrina internacional, sino por la carga visual y temática de su propuesta. Para muchos analistas y espectadores, la presentación fue leída como una reivindicación de la identidad latina en uno de los escenarios más influyentes del mundo.

La puesta en escena, los códigos culturales y el enfoque narrativo fueron interpretados como una declaración que va más allá del entretenimiento deportivo. En ese contexto, las palabras de Poncho Herrera se alinearon con una corriente de figuras públicas que defendieron la importancia de llevar narrativas latinas a eventos de alcance global.