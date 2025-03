¿Cuánto cobró Pamela López por sentarse en el sillón de El Valor de la verdad? Beto Ortiz reveló todo

En una reciente conversación con Infobae Perú, Beto Ortiz se refirió al regreso del conocido programa ‘El valor de la verdad’ y la participación de figuras reconocidas, como Pamela López, quien será una de las primeras invitadas de la nueva temporada. El presentador comentó sobre el retorno del formato a la televisión, el proceso de selección de los participantes y, sobre todo, el incentivo económico que reciben quienes aceptan sentarse en el sillón rojo.

El retorno de ‘El valor de la verdad’ se hizo posible tras diversas negociaciones entre Beto Ortiz, la productora Infinito, liderada por Susana Umbert, y Panamericana TV. Luego de su última emisión en 2019, muchos creyeron que el programa, caracterizado por hacer que celebridades respondieran preguntas personales ante un polígrafo, no volvería. No obstante, el equipo de producción comenzó a evaluar la posibilidad de traerlo de vuelta con una visión renovada, considerando incluso una versión digital.

“Hace tiempo queríamos retomarlo (con Susana Umbert), pero la última vez que lo hicimos fue en 2019, y luego me dediqué a la política. El año pasado hablamos varias veces sobre la posibilidad de hacerlo nuevamente, incluso por Internet. Estábamos casi decididos, Susana tiene el formato en el Perú, así que surgió esta propuesta de hacerlo en Panamericana”, explicó el conductor de TV a Infobae Perú.

Tras concluir las negociaciones, Umbert le confirmó que el programa comenzaría a producirse en 2025, noticia que lo emocionó, pues ya estaba cansado de trabajar en Willax TV y del periodismo político.

¿Cuál fue el pago de Pamela López, la primera invitada?

Una de las principales dudas del público es si los participantes del programa reciben una compensación económica por su intervención en el show. Al respecto, Beto Ortiz dejó claro que no hay pagos adicionales por participar en ‘El valor de la verdad’.

“El invitado cobra lo que gana”, explicó el presentador, en referencia al premio de 50 mil soles que pueden obtener los concursantes si logran responder correctamente todas las preguntas.

“La primera invitada se lleva lo que gana, al igual que la última. Si no gana nada, no se lleva nada. El premio es de 50 mil soles, así que si tuviera que pagarles por participar, tendría que tener al menos 200,000 soles disponibles. No, no hay dinero extra para pagarles solo por estar allí”, indicó.

Beto Ortiz enfatizó que el programa se basa en la sinceridad de los invitados para alcanzar la recompensa. “Todos quieren ganar, pero si quieres ganar, tienes que decir la verdad. No es un interrogatorio policial. Si un invitado no quiere hablar sobre algo, lo puede decir. No es un político que oculta información a la población. Esto es un juego, y funciona porque es un juego. Si pagáramos a los concursantes, todos vendrían solo por el dinero, y eso no sería lo mismo”, explicó.

Sobre la participación de Pamela López y cómo la producción logró que aceptara, Ortiz afirmó que él no se involucró en ese proceso. “Trato de saber lo menos posible, porque si no, se volvería muy rutinario y predecible para mí grabarlo”, dijo.