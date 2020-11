Christian Domínguez emociona con foto de la tierna pancita de Pamela Franco

Christian Domínguez sorprendió al compartir una imagen de Pamela Franco luciendo su barriguita de 6 meses, enterneciendo a sus seguidores de Instagram.

El cumbiambero publicó una historia a través de su red social que tenía un hermoso mensaje tanto para su pareja como para el bebé que está en camino.

El cantante de La Gran Orquesta Internacional no pudo evitar demostrar su alegría ante la pronta llegada de su tercer bebé, la que como ellos mismos confirmaron sería una niña.

Por medio de Instagram, el artista de cumbia subió la tierna imagen de sus dos ‘princesas’ tras un instante de relajo cantando. "Cantando con mis princesas, mis cueritos. Las amo", escribió Domínguez en su emotivo mensaje junto a la foto que dejó ver la pancita de embarazada de Pamela Franco.

¿Qué le respondió Pamela Franco?

La también cantante, Pamela Franco no se quedó atrás y respondió a las conmovedoras palabras de su pareja, pero desde su propia cuenta de Instagram, donde le dedicó un mensaje de amor.

“De compras con mi amorcito para engreírte. Te amo”, escribió la integrante de Alma Bella, demostrando así el cariño que le tiene al cumbiambero.

Estrella Torres sobre Domínguez: “Lo prefiero como jefe que como amigo”

Tras ser consultada sobre la relación sentimental de Christian Domínguez, después que terminó la relación con Isabel Acevedo, Estrella Torres rompió su silencio.

"Como jefe es buena gente, es recto, le gusta que las cosas se hagan bien, le gusta que seamos responsables. Como amigo, no puedo (decir nada), solo voy decir que me he quedado con Isabel (Acevedo) como amiga", indicó la pareja de Tommy Portugal.