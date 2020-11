Christian Domínguez y Pamela conmovieron al contar el sexo de su bebé

Christian Domínguez y Pamela Franco emocionados por la etapa que están viviendo como futuros padres, compartieron su felicidad con los televidentes por la pronta llegada de su bebé.

A su vez, la cantante de Alma Bella decidió realizarse una ecografía en vivo para dar a conocer el sexo de su menor, quién ya tiene 5 meses en su barriguita.

El intérprete de cumbia contento por la noticia de revelar que su tercer hijo será mujercita, hizo públicamente una promesa a la madre de su pequeña y su heredera que viene en camino.

"Le quiero prometer que voy a ser el mejor papá del mundo y siempre cuidaré a mis dos princesas", indicó el líder de Orquesta Internacional, mientras le daba un beso a Pamela.

Por su parte, la exbailarina comentó feliz: "Es lo que yo quería, una princesita para "moniarla", para que sea mi reina. Dios me la mandó porque así lo quise y él lo sabía".

Cabe señalar que Christian Domínguez y Pamela Franco ya tienen elegido el nombre su bebé, el cual sería, María Cataleya.

Christian y Pamela en Instagram conmovieron al presentar a su bebé con emotivo vídeo

La intérprete por medio de su red social igual que el líder de la Orquesta Internacional, conmovieron al mostrar cómo su primogénito ha ido creciendo poco a poco.

“Te guardo en mi vientre, con todo el amor del mundo y no veo la hora de tener en mis brazos. Me quedan chicas las palabras para describir lo que siento día a día. Te amamos con el alma y no imaginas como deseamos tenerte aquí con nosotros".